Poche volte come in questo tempo ha avuto senso la categoria di “resistenza”. All’invasore russo in Ucraina, alla vergogna della corruzione, alla logica dominante del profitto, ai multimiliardari padroni della rete e nuovi controllori del pensiero. Ed è sempre più che mai “resistenza” la parola da opporre all’oppressione delle donne tra Iran e Afghanistan, che in verità sarebbe ormai il caso di chiamare guerra.

C’è una guerra contro le donne, oggi aggiornata da un nuovo capitolo nell’Afghanistan che caccia le ragazze dalle università definite “ambiente non in conformità con la Sharia”. Il regime di Kabul pretende di segregarle in casa dopo aver già precluso loro le scuole superiori perché le vuole analfabete, seppellite nella bara del burqa, confinate a casa a fare le serve e a sfornare figli mentre gli uomini vanno a combattere, a saccheggiare e stuprare o si ubriacano.

A dirci che è una guerra senza esclusione di colpi è il suo allargamento e il fatto che sia dichiarata da un esercito fatto di truci uomini sanguinari, i talebani, i mullah che impugnano l’arma di una malintesa religione islamica nemica dell’umano, decisi a tutto pur di prevalere.

Forse davvero quei barbuti intabarrati nei loro thawb con in testa il turbante - che gli studenti in rivolta fanno rotolare a terra con audaci colpi della mano rischiando il carcere – fanno guerra alle donne perché ne hanno paura. Forse davvero temono la forza della loro sfida alle imposizioni della sharia, il coraggio con cui hanno preso a sfilare per le strade dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la temeraria determinazione con cui, da quel 16 settembre della scomparsa della ragazza, le donne hanno continuato a scendere in piazza. A preoccupare gli integralisti islamici è di sicuro proprio la resistenza, che ha portato all’estensione delle proteste: ora ragazze e uomini adulti, donne anziane e studenti maschi, minorenni e vecchi rivendicano il rispetto dei più elementari diritti traditi e marciano insieme, e non solo per le vie di Teheran. E saranno anche stati quasi ventimila i dimostranti arrestati dopo il 16 settembre e quasi 500 le vittime, saranno pure pronte altre esecuzioni capitali di giovanissimi, condannati come nemici della religione senza processi, avvocati, testimoni o prove, ma questo non ferma le proteste. Né le bloccano i colpi di arma da fuoco sparati negli occhi alle manifestazioni, le torture e gli stupri inflitti ai prigionieri in carcere, l’obbligo addirittura a farsi carnefici degli altri detenuti, violentandoli a propria volta. La guerra non finisce perché, a sorpresa, i mullah hanno trovato sul loro cammino una volontà e una capacità di resistenza inaspettate. Sanno bene che il controllo delle donne, dei loro corpi e delle loro menti, è il puntello del regime. E non intendono mollare.

Ecco perché in questa guerra, che non sarà facile né breve, c’è una parte per tutti. Anche per noi occidentali, per tutti noi che per pura buona sorte, nel casuale tiro di dadi del destino abbiamo visto uscire il numero fortunato di chi vive in democrazia. Con un diverso “lancio” saremmo capitati là, saremmo obbligate a velarci se donne, ad obbedire alla sharia in ogni caso. E allora la nostra parte deve essere quella di affiancare chi resiste raccogliendone e amplificandone la voce, impedendo che si affievolisca, che scivoli via dal cono di luce momentaneamente acceso dai media mondiali su quel lato di mondo. Ci sono molti modi di farlo, ciascuno può scegliere il suo. A Napoli, ad esempio, sta partendo una grande mobilitazione che si terrà il 7 gennaio al teatro Trianon messo a disposizione da Marisa Laurito, promotrice di un appello insieme a una foltissima schiera di firmatari. Contiene la richiesta precisa al presidente della Repubblica, al Papa, alla presidente del Consiglio di convocare l’ambasciatore iraniano dichiarandolo “persona non gradita” e di richiamare il nostro dall’Iran per consultazioni. E al capo della magistratura iraniana, al governo iraniano, alla presidente del Consiglio europeo von Der Layen vengono chiesti atti concreti per il rispetto dei diritti democratici.

Certo ognuno di noi è soffocato da appelli online, ed io per prima diffido dell’esercizio dell’indignazione con un clic. Personalmente non posso dimenticare la campagna “Bring back our girls” a favore delle ragazze nigeriane rapite da Boho Haram: una campagna molto telegenica, à la page, con testimonial glamourous nelle vetrine dei social, intenti ad accostare per un po’ le loro facce lisce e sorridenti all’immagine di ragazze di cui non si è saputo più niente. Ormai non saranno nemmeno più ragazze, per la maggior parte restano in mano ai loro rapitori che le avranno messe incinta e schiavizzate, e sono state dimenticate, sparite, trasformate in fantasmi mediatici. Ma stavolta credo sia giusto firmare e sostenere appelli come quello del Trianon, perché è animato da richieste concrete che possono creare problemi al regime iraniano ed anzi devono diventare sempre più specifiche e dirompenti. Soprattutto chi lavora nei giornali e in generale nei media non deve abbassare la guardia né soggiacere alla consuetudine che induce a retrocedere gradualmente un argomento dalla prima pagina sempre più indietro, fino a farlo scomparire. Dobbiamo parlare, parlare e parlare della guerra contro le donne e i diritti democratici di tutti, per aiutare la resistenza di chi sfida quei regimi. E dobbiamo abbandonare la modalità che vede i giornalisti muoversi sempre insieme, fermandosi su un Paese del mondo, rincorrendosi lì in cerca di scoop e riempiendo pagine e pagine. Salvo poi stancarsi, mollare, spegnere i riflettori e transitare altrove mentre nel Paese che li ha infiammati nulla è cambiato e si continua a combattere e morire. Nel giornalismo anglosassone si definisce “la tecnica del pack of wolves”. In italiano possiamo tradurla così: la tecnica del branco di lupi.