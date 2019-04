Oro e villa a Capri, il tesoro di Alma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soldi, tanti al punto da dover utilizzare dei trolley per trasportarli, e lingotti d’oro, quadri e opere d’arte, gioielli e Rolex, auto di lusso e yacht, ville e casolari, anche da venti stanze. Quello che i finanzieri hanno sequestrato a Luigi Scavone e Francesco Barbarino, i due amministratori di fatto della Alma spa, coinvolti nell’inchiesta su una frode fiscale milionaria, è un patrimonio di grande valore ma non sarebbe tutto il tesoro che, per gli inquirenti, gli indagati avrebbero accumulato negli ultimi anni. Si...