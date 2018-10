CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Ottobre 2018, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale del Mare allagato: oltre alle caditoie e alle pluviali otturate la Asl intende verificare anche altri eventuali deficit strutturali per vederci chiaro. Al vaglio dunque anche altre strade senza escludere problemi di altro tipo. A tale scopo a seguito della decisione di istituire una approfondita indagine sulle conseguenze dell’evento meteorologico avverso di sabato, che ha provocato allagamenti in alcuni locali al piano interrato e nella radioterapia dell’ospedale (non nelle sale operatorie poste al secondo piano del tutto...