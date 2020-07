Napoli: «dottor Jekyll e mister Hyde» al Fatebenefratelli, un'altra paziente ha pagato la mazzetta per operarsi

Lo definisce «dottor Jekyll e mister Hyde», uno «che conosce mezza Napoli», che sa essere «gentile ed ossequioso con i potenti, parlo di alti magistrati», ma che non esita a prendersi i «soldi da mano a una poveretta che vende le sigarette». Sono durissime le parole messe a verbale da Nicola Capuano, primario del reparto di ortopedia del Fatebenefratelli, nel corso dell’inchiesta a carico di un collega, il dottor Pietro Apuzzo, finito agi arresti domiciliari per aver incassato soldi da una paziente - è l’ipotesi di accusa - in cambio della certezza di un intervento chirurgico all’anca, senza dover attendere a lungo. Inchiesta sulla gestione delle liste di attesa nell’ospedale di Posillipo, c’è una svolta: i pm Francesco Raffaele e Henry John Woodcock (aggiunto Giuseppe Lucantonio) hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato a carico di Apuzzo, in un processo che si arricchito di testimonianze.

Ma andiamo con ordine. Appuntamento in aula il prossimo 21 settembre, dinanzi ai giudici della terza penale (collegio A), come stabilito dal gip Maria Laura Ciollaro, di fronte all’evidenza della prova e allo status di detenuto ai domiciliari dell’imputato. Niente filtro dell’udienza preliminare, anche alla luce del provvedimento del Riesame che ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti. Decisivo il racconto di una donna che avrebbe versato 500 euro, in quanto «dolorante» e afflitta per un problema all’anca, nelle mani del dottor Apuzzo. Stando al suo racconto, il medico anestesista le avrebbe chiesto 3000 euro in cambio di una corsia privilegiata, facendola operare al Fatebenefratelli di Roma. Una volta in ospedale, la donna comprese di essere l’unica ad aver versato soldi e inventò la scusa di aver subìto un furto in casa, mostrandosi quindi impossibilitata a versare la restante quota pattuita. Subito dopo l’intervento chirurgico, la donna si decise poi a denunciare, mettendo in moto le verifiche del commissariato di Posillipo e della Mobile. Oggi però il quadro è più ampio, alla luce della testimonianza messa agli atti dal primario Capuano, vale a dire dal professionista che ha operato la donna che ha sporto denuncia, senza ovviamente essere a conoscenza della presunta richiesta di tangente.

Spiega il primario: «Il dottor Apuzzo mi compiaceva, si metteva in mostra, come anestesista presso l’ospedale Fatebenefratelli veniva continuamente da me». Poi la circostanza inedita, il possibile spunto di un nuovo caso da approfondire: «Mio figlio Andrea, che attualmente studia a Parigi, dopo aver letto la notizia della vicenda del dottor Apuzzo, mi ha rappresentato telefonicamente che il menzionato dottor Apuzzo ha chiesto e ottenuto una somma di denaro anche alla famiglia della sorella di una sua amica di infanzia». In questo caso, l’intervento sarebbe stato effettuato da un altro chirurgo, il dottor Nico Barbato (che ovviamente è estraneo a questa vicenda penale e potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti).



Difeso dai penalistiil medico Apuzzo si prepara invece ad affrontare un processo, puntando a dimostrare la propria estraneità alle accuse. Ma è ancora Capuano a mettere agli atti le proprie sensazioni: «Voglio aggiungere che sono letteralmente indignato per quanto è successo, per il danno all’immagine che ho patito io e la struttura in cui lavoro, tutto a causa della condotta tenuta dal dottor Apuzzo, che ha strumentalizzato non solo me, ma - visto quanto riferitomi da mio figlio - anche altri colleghi del Fatebenefratelli». Sensazioni, ricostruzioni che ora attendono verifiche investigative. Inevitabile a questo punto una domanda: chi è il dottor Apuzzo? Un professionista gentile e disponibile, come tanti suoi ex pazienti sono pronti a sostenere, o il dominus di un sistema corrotto, costruito sulla sofferenza delle persone più umili? «Si è rivelato un vero e propriogentile e ossequioso con i potenti, ma capace di prendersi soldi da una poveretta che vende sigarette; per me, che sono figlio di un operaio, è una circostanza ripugnante», ha insistito il primario. Ed è ancora Capuano ad aggiungere: «Dalla circostanza rivelatami da mio figlio e dalle voci raccolte dal direttore amministrativo, devo ritenere che ciò che viene addebitato al dottor Apuzzo non sia un fatto isolato».