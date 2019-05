Napoli: ospedale San Paolo senza medici, i turni di notte restano scoperti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 00:00

Ospedale San Paolo, pronto soccorso potenziato ma per una dottoressa specialista in Medicina di urgenza, selezionata dal concorso condotto in porto dalla Asl a fine gennaio, non c’è stato nemmeno il tempo di prendere servizio che già è scattato l’esonero dai turni di notte per lo stato avanzato di gravidanza. Insomma quanto a carenze di personale siamo punto e a capo. Ad aprile nel presidio di Fuorigrotta, in Medicina di Urgenza, il servizio dalle 20 alle 8 è risultato scoperto per almeno 5...