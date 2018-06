Ospedali a Napoli: ferie già iniziate e assistenza in crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Giugno 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 22:56

Lo sblocco del turn over nella sanità campana non risolve i problemi legati alla carenza di personale. E con l’estate il problema si fa più evidente: alla vigilia delle ferie estive a Napoli la situazione è diventata esplosiva. I segnali non mancano: al Cto un gruppo di primari e dirigenti propone di chiudere il pronto soccorso di notte; negli ospedali della Asl Napoli 1 i disagi più forti: chiuderanno ambulatori e servizi per a concentrare medici e infermieri nei pronto soccorsi. E su ospedali come il San...