Il 118 e i pronto soccorso degli ospedali della Campania sono in ginocchio, a Napoli i servizi sono ormai a rischio per la sicurezza di operatori e pazienti. La rete salvavita è esangue e perde pezzi, rimaneggiata dalle fughe dei camici bianchi che vanno via a frotte per sottrarsi a ritmi di lavoro insostenibili, a turni disumani e allo stress cronico di dover lavorare in prima linea per di più nel mirino dell’insoddisfazione dell’utenza, già di suo protesa all’inciviltà e alla violenza per reclamare diritti ma che fa dei camici bianchi il capro espiatorio di tutti i disagi. Affollamenti, lunghe attese, barelle e reparti che scoppiano, lo stillicidio di camici bianchi alimentato da paghe inadeguate, niente riposo, vita privata cancellata.

La filiera delle disfunzioni è lunga e profonda. Fatte salve le situazioni da codice rosso come infarti, ictus, emorragie e gravi traumi su cui la rete dell’emergenza e urgenza dovrebbe concentrare tutte le energie c’è una vasta terra di mezzo abitata da pazienti cronici, anziani, scompensati, che hanno enormi difficoltà ad ottenere a casa e nei tempi giusti le cure di cui hanno bisogno. Trafile e attese, intoppi e difficoltà e soprattutto esborsi economici spingono inesorabilmente tutti in ospedale. Facciamo degli esempi: un paziente ultra 60 enne con la bronchite cronica, insufficienza cardiaca, diabete e ipertensione se ha l’influenza o sviluppa un’infezione o si aggrava ha come primo punto di riferimento il medico di famiglia. In quest’area anche i dottori più efficienti solo per pochi malati riescono ad assicurare tempestivamente una visita a domicilio. Anche questi camici bianchi sono pochi, anziani, quasi mai integrati con distretti e ospedali nella fase pre e post ricovero, oberati di adempimenti burocratici che sottraggono ore all’assistenza. Anche la proiezione futura nelle nascenti Case e Ospedali comunità finanziate con i fondi del Pnrr non lascia intravedere soluzioni facili visto che le risorse sono dedicate a mura e macchinari ma quasi zero al personale. A ciò aggiungiamo la difficoltà di ottenere in tempi rapidi, nei centri pubblici ma anche negli accreditati, indagini ed analisi di laboratorio ed ecco che la soluzione più facilmente percorribile è sempre quella dell’accesso in ospedale. I malati che si aggravano nei fine settimana, nei festivi o di notte trovano come tappa intermedia al pronto soccorso solo la guardia medica.

Un prezioso presidio che funziona bene nelle zone interne e disagiate ma nelle città è un tassello in cui è difficile ottenere risposte alternative all’approdo in ospedale. Ancora una volta il pronto soccorso sembra essere l’opzione più sicura. Intanto il paradosso è che decine di medici sono impiegati a presidio della Continuità assistenziale mentre in un pronto soccorso come quello del Cardarelli e dell’Ospedale del mare a fronte di 100-150 malati in osservazione tra gravi, gravissimi e meno gravi troviamo al massimo due o tre dottori. Vogliamo parlare di concorsi e reclutamenti? Per queste discipline vanno deserti mentre nella formazione c’è il numero chiuso per l’accesso a Medicina e in regioni come in Calabria si è costretti a pagare fior di quattrini per prendere medici extracomunitari formati senza vincoli. Lo scarso appeal per i giovani del lavoro in prima linea segna il disinteresse della politica che da lustri non muove un dito per cercare soluzioni. Intanto le ambulanze del 118 si svuotano di competenze mediche e gli infermieri e autisti che restano a presidio di questo servizio salvavita non potendo fare diagnosi e prescrivere terapia portano tutti i pazienti in ospedale alimentando un corto circuito micidiale con cui tutti, prima o poi, finiremo per dover fare i conti.