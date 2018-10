Il pallone italiano nel vicolo cieco specchio del Paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Ottobre 2018, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude simbolicamente stasera l’anno sottozero del calcio italiano, a volerla dire con Bonucci, uno che vuole che gli altri si sciacquino la bocca quando parlano di lui. Eppure Bonucci non va tanto per il sottile quando è lui a parlare degli altri. Ché poi il problema non sarebbe neanche tanto retrocedere nella Serie B della Uefa Nations League, una competizione che già a partire dalla prosopopea del nome si capisce quanto sia poco importante, se non proprio inutile. Pensate che, se proprio dovesse...