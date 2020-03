La panchina di Giancarlo Siani per inseguire la legalità

Ai giardini di Villa Parnaso si accede passando sotto l’arco di un portone antico, che sfuma in un attimo i rumori della città dentro una piccola corte di case bianche e di appezzamenti coltivati ad arance e ulivi. Però ci si arriva anche da sotto, dal lungomare dell’arena color nero vulcano e dei lidi rimessi a nuovo, trasformati in discoteche e pizzerie, luoghi (ri)diventati alla moda che richiamano centinaia di ragazzi il sabato sera. Villa Parnaso è stata chiusa per tanto tempo, troppo, in questa città troppo a lungo soffocata dal degrado e dalla paura, troppo a lungo tenuta sotto lo scacco della violenza e dalla tracotanza. Torre Annunziata prova un passo alla volta, con umiltà ma anche con determinazione, a liberarsi dal destino che decenni di strapotere camorristico le hanno inesorabilmente cucito addosso. Torre Annunziata al centro delle rotte del contrabbando diventate presto le rotte della droga e delle armi, Torre Annunziata modello di compartecipazione tra camorra e politica nella gestione della cosa pubblica.



E poi Torre Annunziata epicentro della guerra tra i clan culminata non nella feroce strage di Sant’Alessandro, ma nella sentenza di morte contro un giovane, entusiasta, appassionato cronista. Dopo l’omicidio di Giancarlo Siani niente è stato più uguale per Torre Annunziata e i torresi, ma ci sono voluti più di trent’anni perché la consapevolezza di trovarsi davanti a un destino non per forza già scritto cominciasse a farsi strada. Su questa strada c’è la cittadinanza onoraria a Giancarlo, c’è la riapertura del giardini di Villa Parnaso, questo ponte straordinario tra la città e il suo mare, tra un centro cittadino caotico e ancora contraddittorio e una natura che da queste parti è prorompente, generosa. E c’è una panchina bianca in mezzo a un pugno di panchine verdi: la panchina dedicata a Giancarlo Siani, al suo sacrificio di eroe civile. A lui, e a due parole che a Torre Annunziata sono mancate tanto: libertà e verità. Due parole inscindibili, inseparabili. L’una impensabile senza l’altra.



Su quella panchina ieri mattina si sono seduti il fratello di Giancarlo, Paolo Siani, oggi deputato e da sempre instancabile testimone di legalità, e il capo della Procura nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. Con loro il direttore del Mattino, Federico Monga. Non un incontro casuale, ma il frutto di un appuntamento voluto e organizzato dal nostro giornale, al quale seguiranno molti altri. Nulla di casuale ma nulla, neanche, di costruito o peggio precostituito: sulla panchina bianca dedicata a Giancarlo il Mattino vuole «chiacchierare», come se Giancarlo fosse lì, dei temi che gli erano più cari, la ricerca della legalità innanzitutto, il desiderio di giustizia, la trasparenza, la serietà con cui soltanto si possono costruire percorsi di sviluppo. Un nuovo, ulteriore modo - ne troverete di volta in volta il resoconto nelle pagine di cronaca e nella rubrica «Panchina Siani» sul nostro sito web - per dare voce al territorio e alle sue istanze, per raccontare i protagonisti più o meno silenziosi di un cambiamento difficile ma necessario, obbligatorio. Quanto necessario lo dimostra, solo ultima in ordine di tempo, la tragedia del babyrapinatore ucciso da un carabiniere la notte di domenica a due passi dal lungomare di Napoli, una tragedia infatti diventata subito centrale nella discussione avvenuta ieri mattina sulla «panchina Siani». E allora ecco la nuova camorra «liquida» che cambia volto e modus operandi strada dopo strada, ecco le paranze dei bambini che non conoscono i banchi di scuola ma sanno bene come maneggiare un’arma, ecco l’arrogante sfida allo Stato che si manifesta nella devastazione di ospedali e «stese» contro le caserme, e - di converso - le misure da adottare per sottrarre un’intera generazione alle spire della criminalità: se n’è parlato con foga, con passione, ma anche con estrema concretezza. Proprio come avrebbe fatto Giancarlo. Che denunciava il male di Torre Annunziata, e non solo, senza mai ignorare quel che c’era di bene, perché sapeva che era da lì che bisognava ripartire. Che sapeva che senza un risveglio delle coscienze nessuna rivoluzione positiva poteva né potrà mai essere innescata, e che per questo risveglio si impegnava ogni giorno, senza risparmio. Giancarlo e le sue idee non sono mai morti, e anche ieri erano lì, in mezzo al gruppetto che si è radunato intorno al procuratore, al fratello deputato e al direttore del Mattino. Intorno a quella panchina bianca, bianca come le pagine del giornale che riempiamo ogni giorno di contenuti, di storie, di proposte, e a volte anche di soluzioni. La panchina di Torre Annunziata, di una città che cerca il riscatto da un’etichetta opprimente, e di tutti quelli che sanno che senza volontà, senza coraggio, senza rispetto delle regole non c’è futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA