Paolo Russo: «Pronto a correre alle primarie del centrodestra»

Sabato 19 Ottobre 2019, 00:00

Elenca le priorità programmatiche per la Regione e allarga l’orizzonte della coalizione a Udc, Cambiamo e centristi, premettendo che «le autocandidature hanno vita breve». Paolo Russo, deputato di Forza Italia, dà l’impressione di voler arare il terreno per una discesa in campo condizionata al passo indietro di Mara Carfagna («il candidato ideale per ridare centralità alla Campania e quindi al Sud») e alle primarie: «Se il gruppo dirigente me lo chiedesse, non mi sottrarrei»,...