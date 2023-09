Il viaggio, ma forse la svolta di Pechino. Kiev, Mosca, Washington, ma dopo la tappa più attesa, ritenuta l’ultima, è più improprio che mai, per il cardinale Zuppi, inviato del Papa, parlare di missione completata ( e tantomeno compiuta che vale per tutt’altro e sposta il discorso sul bersaglio grosso di una pace ancora lontana). La visita a Pechino ha dato insperati frutti immediati, riaprendo all’improvviso la strada per Mosca, già percorsa, a fine giugno, e contrassegnata dall’ostentata freddezza di Putin, tenutosi a distanza dal centro dei colloqui.

Zuppi era ancora sul volo di rientro, quando il Cremlino ha battuto il colpo del tutto inatteso di un ritorno della missione a Mosca e della ripresa dei colloqui. L’annuncio è venuto direttamente dal ministro degli Esteri, Lavrov, il quale valutando positivamente l’iniziativa del Papa, ha fatto riferimento «agli sforzi del Vaticano che continuano» manifestando «la disponibilità delle autorità russe a parlare con l’inviato del Papa». Aveva aperto speranze il tono del comunicato vaticano che associava la Cina alla necessità «di unire gli sforzi per favorire il dialogo e trovare percorsi che portino alla pace» insieme all’impegno di una garanzia per l’esportazione dei cereali nei paesi più a rischio. Era già parso un passo avanti, capace forse di spianare strade ben più importanti, mentre si era fatta strada, dopo Pechino, se non l’ambizione di un bilancio, quantomeno l’esigenza di un sommario ragionato intorno a una missione che, al di là’ di tutto, resta la sola esplicita iniziativa di dialogo nella ricerca delle possibili condizioni di pace.

Ora l’annuncio di Mosca sposta del tutto i termini del discorso, tanto più che anche Kiev si è affrettata, stavolta, a far sapere che un «vertice per la pace è necessario» e che anzi è da tenersi il prima possibile, indicando la data di luglio insieme a una serie di precondizioni. Si tratta forse dei primi punti fermi di una missione che entra nel vivo, e si vede aprire, tutt’a un tratto, porte finora rimaste chiuse. Di fronte a quella che può definirsi, pur con tutte le cautele, la “svolta”di Pechino, è innegabile tener conto che l’inviato del Papa, più che nelle tappe precedenti, ha potuto ampliare il colloquio su più fronti, e non solo per il fatto che era possibile raccogliere e mettere insieme i numerosi elementi già maturati. Zuppi si è trovato di fronte, Li Hui, l’incaricato della questione - Ucraina, l’uomo che per conto del colosso cinese aveva già compiuto quasi il suo stesso itinerario tra Kiev e Mosca - dov’era stato come ambasciatore - , con la significativa aggiunta dei paesi arabi, a Gedda. Non è azzardato pensare, alla luce delle dichiarazioni di Lavrov, che la Russia di Putin sia stata addirittura più presente nei colloqui di Pechino che non in quelli di giugno a casa propria.

Un peso decisivo nel cambio di scena l’ha certamente avuto la conferma durante i colloqui della particolare sintonia venutasi a creare, per vie naturalmente diverse, tra Cina e Vaticano, sulla crisi ucraina: entrambe politicamente imparziali e favorevoli a una fine negoziata delle ostilità, scongiurando così un vittoria proclamata sul campo. Quasi impossibile per la Russia non tener conto di una convergenza così singolare e significativa. E occorre anche considerare, sull’asse sino-vaticano l’altro singolare innesto del colloquio con l’altro ramo del dialogo più istituzionale, condotto dalla Commissione Vaticana, con il governo cinese per l’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi. Tra Zuppi e il rappresentante del presidente Xi Jinping, c’è stata così abbondante materia sul tavolo, anche oltre la questione Ucraina, un punto lacerato, ma non il solo, di una “tela della pace” ben più estesa e tutta ancora da irrobustire anche con l’apporto ora finalmente avviato con Pechino. Tante questioni tutte insieme con il risultato di una sintonia dal segno politico forte.

Quanto ciò possa avere già influito su Putin, non è una semplice supposizione. Ha contato poco, in questa vicenda l’assenza di ordinari canali diplomatici, tra il Vaticano e Pechino, visto che non esiste un reciproco scambio di nunziature. E’ sembrata avere più peso, invece, la politica dei segni e dei piccoli passi, ed è difficile in questo senso non pensare al recentissimo viaggio del papa in Mongolia, con il sorvolo del territorio cinese e il cordiale scambio di saluti protocollari con Xi Jinping. Contano anche le suggestioni, e il fatto che Zuppi sia partito da Berlino, dove la Comunità di Sant’Egidio, la sua prima “scuola” di pace celebrava l’anniversario dello storico meeting di Assisi, ha reso più esplicita la forza del messaggio del muro di Brandeburgo caduto , 34 anni fa, sotto la spinta delle parole e del dialogo e non delle armi. Il tema centrale, sottolineato dalle parole del Papa, era quello dell’audacia della pace, un passo in più oltre il coraggio, e quindi la pace proiettata al limite e oltre il muro dell’impossibile, fin laddove è possibile non scottarsi al sole dell’utopia. In realtà una testimonianza dal vivo, più concreta che mai, di come il dialogo, accanto alla pressione dell’opinione pubblica, possieda una sua naturale forza propulsiva. E’ ciò su cui ha fatto leva , fin dai primi passi, la missione vaticana, non a caso “derubricata” , a lavori in corso, da un ruolo, più politico, di vera e propria mediazione. Nessuno si aspettava, durante i circa quattro mesi del tour, avviato in giugno con la tappa nella capitale ucraina, svolte improvvise o repentini cambi di scena, tant’è che mai si è prospettata neppure la possibilità di un temporaneo cessate il fuoco.

Che il cammino della missione vaticana iniziasse già in salita è apparso subito chiaro, e non è certo un mistero che via via le difficoltà siano aumentate e con esse le diffidenze, fino alle esplicite prese di distanze, espresse recentemente da uno stretto collaboratore di Zelensky, secondo il quale il Vaticano non avrebbe titolo per negoziare alcunché per la dichiarata (?) posizione di Francesco in favore di Putin. E’ bastato un accenno al valore e all’ eredità, (non ideologica ma letteraria) della cultura russa, per minare il terreno di un ostacolo oggettivamente insostenibile, soprattutto se rapportato all’incessante invocazione di pace e alle ripetute richieste di preghiere del Papa per la “martoriata Ucraina”. Non basta: alla pace predicata da Francesco si è chiesto una sorta di DNA preventivo per accertarsi che rispettasse i parametri indicati, e quindi che fosse “giusta”, e non imposta da qualcuno, ma scelta dagli ucraini. Nessuna condizione è però riuscita a far desistere la diplomazia vaticana da un impegno che si è posto in aperto contrasto con il linguaggio corrente, affidato solo e unicamente alle armi. Sono esse che, nell’Ucraina invasa e assediata, dominano, senza scampo, anche la scena dei negoziati e delle trattative, tutte svolte finora intorno alla possibilità di difendersi o accrescere la potenza di fuoco. Militarmente si è di fronte a una fase decisiva e ad essere attivi sono solo i tavoli per gli armamenti. Del tutto assenti, invece, quelli per la pace. Il nuovo viaggio del cardinale Zuppi ha difatti riaperto un versante se non abbandonato, tenuto, in questo momento, in poco conto. Ma la speranza riaccesa a Pechino può cambiare molte cose.