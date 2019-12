Segnale forte contro un male ​che disonora tutta la Chiesa

Papa Francesco ha sorpreso molti commentatori con l’abolizione, di cui è stata data notizia ieri, del segreto pontificio per i reati di pedofilia, e con l’inserimento tra i «delitti più gravi» per cui i sacerdoti saranno processati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per «l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Fino a ieri, il reato canonico di pedopornografia si riferiva a immagini di minori di quattordici anni.



La nuova normativa riguarda gli abusi su minori commessi dal clero, che non sono peraltro tutti casi di «pedofilia», dal momento che per definizione medica e giuridica pedofilo è chi abusa di un minore prima della pubertà. Il parroco che ha una relazione sessuale con una (o un) diciassettenne può rendersi responsabile di gravi abusi su un (o una) minore, ma non si tratta tecnicamente di pedofilia.

Perché Papa Francesco è nuovamente intervenuto? A lungo le norme della Chiesa sono state insufficienti a stroncare gli abusi. Senza ricostruire la storia precedente al 2001 – su cui pure ci sarebbe molto da dire – il testo tuttora fondamentale in questa materia è il motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» del 2001 di Giovanni Paolo II, con il quale, l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un sacerdote o religioso era inserito nell’elenco dei “delicta graviora” (delitti più gravi).



Questi erano riservati alla giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questo delitto era fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Il termine di prescrizione non era breve: dieci anni non dal delitto, ma da quando la vittima compie diciotto anni. Ciò significa che un sacerdote che abusava di un bambino di cinque anni poteva essere perseguito secondo la norma del 2001 fino a quando la sua vittima avesse compiuto ventotto anni (diciotto anni più dieci), cioè fino a ventitré anni dopo il crimine. L’intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede mirava poi a rendere l’azione contro i colpevoli non più blanda, ma più rigida, superando un certo malinteso buonismo purtroppo diffuso in qualche diocesi.



Il tentativo di Giovanni Paolo II di frenare gli abusi, mentre gli scandali continuavano a susseguirsi in numerosi Paesi del mondo, fu proseguito da Benedetto XVI, con la revisione del motu proprio del suo predecessore datata 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione passava a 20 anni, nel caso di abuso su minore, sempre calcolati a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Già Papa Ratzinger nel 2010 inseriva pure tra i delitti canonici (ma non fra i “più gravi”) l’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico, inteso allora come riferito a minori di quattordici anni. La prescrizione si allungava dunque ancora: non più dieci anni ma venti, sempre calcolati non dall’abuso ma dal giorno in cui la vittima compie diciotto anni. Chi abusava di un bambino di cinque anni nel 2011 poteva dunque essere perseguito ancora nel 2044, trentatré anni (tredici perché la vittima compia diciotto anni più venti) dopo i fatti, un termine molto lungo.

Perché dunque Papa Francesco è intervenuto nuovamente diverse volte, da ultimo ieri? Per due motivi. Il primo è che, anche se sarebbe ingiusto nei confronti della Chiesa sostenere che non siano stati fatti passi avanti, la piaga degli abusi su minori commessi da sacerdoti e religiosi cattolici non è stata ancora sradicata. Papa Francesco lo ha riconosciuto apertamente – e qui sta la sua principale innovazione –: qualche volta le autorità civili degli Stati sono più efficienti delle autorità ecclesiastiche nell’identificare e colpire i preti pedofili. Le autorità civili, però, non possono svolgere il loro lavoro se i vescovi non collaborano o si rifugiano dietro il segreto. Naturalmente, come la Santa Sede ha precisato, il segreto della confessione rimane inviolabile. Ma, per tutte le informazioni ottenute per vie diverse dalla confessione, Papa Francesco ha prima eroso e ora fatto cadere ogni spazio di segretezza: le informazioni potranno e dovranno essere comunicate alle autorità secolari competenti.



In secondo luogo, come gli studiosi del tema continuano a sottolineare, chi abusa di minori quasi sempre prima di passare all’azione nel mondo reale accumula immagini pornografiche relative a minorenni nel mondo virtuale. Purtroppo, lo scandalo della pedopornografia – particolarmente odioso e di per sé già una forma orribile di abuso sui minori – coinvolge spesso sacerdoti cattolici. Il Papa lo sa, e manda un segnale forte. Non si tratta di un reato minore, ma gravissimo. I sacerdoti e religiosi colpevoli saranno processati a Roma con la debita severità, e potranno essere ridotti allo stato laicale come avviene nei casi di delitti “più gravi”.



Le norme basteranno? Tutti sappiamo che la severità delle pene non elimina necessariamente i reati. Parallelamente all’azione penale, la Santa Sede continua un’opera di studio psicologico o sociologico sul fenomeno, che ha lati oscuri e misteriosi, del perché un certo numero di religiosi cattolici sentano il bisogno di scaricare da Internet le forme più disgustose della pornografia, per passare poi alla prenda fisicità degli abusi sessuali. Ma le nuove norme sono un segnale: la Santa Sede vuole collaborare, non percepisce i giudici degli Stati secolari – che certo possono commettere errori – come nemici ma propone loro in collaborazione contro una piaga che disonora insieme la Chiesa e la società civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA