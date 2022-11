In Barhein la mano tesa del Papa

Un papa in Bahrein - oggi la partenza e i primi incontri - non aveva mai messo piede. E in pochi francamente pensavano che potesse un giorno avvenire. Ma le “prime volte” di Francesco ormai non si contano e questa è certamente una in più. Seppure fino a un certo punto: perché se è inedita la meta, è ben chiaro, invece, lo spartito del viaggio che rilancia un asse fondamentale del suo pontificato: pace, dialogo a tutto campo con le religioni associate al compito urgente di costruire ponti tra popoli e culture e “smilitarizzare il cuore dell’uomo”.

Quando tre anni fa si recò per la prima volta negli emirati arabi (3-5 febbraio 2019) presentandosi come “un credente assetato di pace” e un “fratello che cerca la pace con i fratelli”, l’invasione dell’Ucraina non era ancora neppure una minaccia, mentre erano invece attivi – e in parte lo sono tuttora- altri punti di crisi vicini a quell’area come lo Yemen, la Siria, l’Irak, la Libia. È così che la ricerca di pace al centro di quest’inedito pellegrinaggio, fa volgere lo sguardo altrove, nel cuore della lontana Europa, e quindi ben oltre i confini di un piccolo regno in transizione verso una monarchia costituzionale, poco più di un milione e mezzo di abitanti, sparsi in 33 isolotti, una sparutissima presenza di cristiani (meno di centomila) nella quasi totalità musulmana e nella complessità di una forzata convivenza tra la maggioranza della popolazione sciita e la dinastia reale sunnita.

La rotta puntata verso il mondo arabo e l’Islam, già toccata in Kazhakistan, Marocco, Egitto e Azerbaigian e lo scorso anno in Irak , non fa altro, in realtà, che dilatare la portata di quella ricorrente affermazione di Francesco, per il quale è già in atto la terza guerra mondiale, combattuta a pezzi nei diversi angoli del pianeta. Proprio questa visione, e l’amara ma lucida considerazione sulle forti responsabilità dell’estremismo e dell’intolleranza religiosa, ha allarmato da tempo il papa, spingendolo a trovare vie e percorsi nuovi in ogni parte del mondo, e per prima nel cuore di un universo religioso chiamato preliminarmente a misurarsi con la dimensione umanitaria. Quella guerra che si combatte a pezzi, Francesco sta cercando in realtà di contrastarla sul fronte opposto di una pace naturalmente anch’essa andata in frantumi e che richiede quindi di essere recuperata e ricomposta in ogni suo frammento.

Il mondo arabo non può restare fuori da quest’obiettivo, e per questo ritorno nell’area, Francesco può contare su una “carta di viaggio” messa a punto in loco, e largamente utilizzata per tutta l’incessante predicazione di pace dispiegata nella crisi ucraina. È il “Documento sulla Fratellanza universale“, firmato tre anni fa a Abu Dhabi, con il Grande Imam di Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, e che, insieme all’Enciclica “Fratelli tutti” – in pratica l’estensione di quel documento- costituisce in realtà il “manifesto universale“ della pace secondo Francesco. Sull’atlante umanitario della “Fratelli tutti” non esistono mondi lontani o separati e la pace del Bahrein confina con il conflitto nel cuore d’Europa, nella consapevolezza che non sono dissimili sotto nessuna latitudine le cause che conducono alla guerra e quelle che invece portano alla riconciliazione.

Ad Awali, seconda città del piccolo regno, il papa interverrà a un forum internazionale per la coesistenza tra l’Oriente e Occidente, una sorta di “Assisi” del Golfo Persico; ed è significativo che Francesco prenda parte sempre più attiva in raduni come questi che allargano in senso geopolitico il campo del dialogo. È il segno di una chiesa che non intende restare esclusa da nessun consesso in cui sia possibile parlare di fraternità, e iniziare proprio da un valore laicamente condivisibile, la “scalata” verso impegni di natura più ecclesiale, fino a toccare la dimensione ecumenica e quella interreligiosa. D’altra parte, è anche questo il metodo con il quale Francesco, ponendo sul terreno la necessità di una teologia rinnovata e più vicina alle necessità concrete dell’uomo, continua a portare avanti il discorso sul rilancio e la riscoperta del Mediterraneo non più luogo di naufragi e di morte, ma “mare aperto” tra le terre della conoscenza, della diversità e del superamento dei pregiudizi.

È da ricordare come su questa strada sia stato fondamentale l’incontro di Napoli, nel giugno di tre anni fa, alla Facoltà teologica di Posillipo, dove Francesco si presentò nelle inedite vesti di un semplice “relatore”. Il viaggio in Bahrein consente quindi di decifrare più a fondo e su prospettive più ampie, la geopolitica applicata a un magistero che si trova a operare in un momento difficile e drammatico della storia. L’altra via che Francesco sceglie facendo rotta nel piccolo regno del Bahrein è poi quella dell’audacia, ossia della franchezza di poter dire in una realtà così complessa, che la pace non può prendere il volo senza che sia attiva l’ala della giustizia sociale e dell’assenza di discriminazioni e pregiudizi. Audacia ad extra, nei confronti della realtà a cui va incontro, ma in larga misura anche ad intra, poiché neppure è un mistero che non solo da ambienti dell’oltranzismo cattolico, a Francesco il dialogo con l’Islam costa accuse di resa. E c’è anche a chi non va bene, per sospetto di sincretismo, la stessa chiamata alla “fratellanza universale”. La risposta è però chiara ed è la rotta, ancora una volta nei paesi arabi. Con il pensiero sempre rivolto all’Ucraina.