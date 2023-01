È la folla dei pontificati di Benedetto e di Francesco, una lunga fila che attorcigliandosi in più punti, lambisce l’abbraccio del colonnato del Bernini. Ma senza invadere la piazza, con il grande vuoto al centro, già segnato dalle transenne che “chiuderanno” i settori per la messa esequiale, giovedì mattina, presieduta da un papa per un altro papa, seppure emerito.

Un altro inedito dei tanti di due pontificati che, in modi diversi, hanno accelerato il corso dei cambiamenti nella chiesa. Non c’è forse un altro luogo per scrutarli più a fondo e da vicino, di questa piazza dove la storia non è mai di passaggio, e dove le folle diventano volti. Tanto più oggi quando, pur tra l’ingombro dei preparativi e gli addobbi natalizi sullo sfondo, sembra sancire, sulle ali di un addio, un tempo tutto nuovo che non riguarda solo la chiesa. È una folla che rende omaggio, ma la suggestione che offre nella sua compostezza, nella ricerca dei modi assorti che una piazza può consentire, è più quella di una vera e propria “migrazione”. Di un passaggio, sereno e inquieto insieme, verso un’altra chiesa e un altro mondo.

Si vive un tempo di transizione e piazza San Pietro aiuta a spingere lo sguardo oltre, attutendo le asprezze nel suo incomparabile scenario. Il saluto a papa Ratzinger è un addio ma anche la solenne presa d’atto di un inevitabile cambio d’epoca Nessuno più di lui ha rappresentato più a fondo e più intensamente il legame Chiesa-mondo innestato particolarmente sull’Europa e sulla visione eurocentrica, poste a tutela della civiltà occidentale. Una visione oggi affievolita, quasi messa all’angolo dall’avvento di una globalizzazione che, a sua volta, già è di fronte a una fase declinante. Neppure sono assenti anche da questa folla che a ogni tratto sgrana la fila, le inquietudini e le paure della guerra in corso nel cuore dell’Europa e quelle di una pandemia non ancora sconfitta.

Ciò che questo “vecchio mondo” ha rappresentato per la chiesa è quasi scolpito nelle figure dei due ultimi papi espressi dall’Europa, e proprio da due Paesi- simbolo come la Polonia e la Germania. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono stati gli epigoni di una Chiesa che, soprattutto dopo il Concilio, si è continuamente confrontata con la storia.

A suo modo anche nella chiesa, come nello scenario politico internazionale, si è costituito un ordine modellato su realtà consolidate nel tempo. L’elezione di papa Francesco ha certo avviato un processo di cambiamento, ma proprio la natura dell’omaggio al papa emerito sta dimostrando, una volta di più, che non esiste segno di rottura. Non si tratta di voltare le spalle alla chiesa del passato. Ma si tratta anche di non dimenticare.

Sembra essere proprio questo il messaggio della folla che continua a ingrossare le file in piazza San Pietro.

È diverso il clima dall’ultima veglia, quella per Giovanni Paolo II, il papa che, si può dire, “morì in piazza” accompagnato dalle preghiere di una moltitudine di fedeli. Benedetto veniva da un lungo nascondimento. Si poteva pensare a una sorta di disaffezione. Si è visto, al contrario, che il gesto estremo della rinuncia ha avvicinato più che allontanare i fedeli dalla sua figura. Anche questo è un segno di tempi che spingono oggi al largo anche la memoria.

Piazza san Pietro potrebbe anche chiamarsi “piazza della testimonianza”, tante sono state le volte in cui ha misurato , con il senso della storia, lo stato di salute di tutta la chiesa. Ora una volta in più per un papa che, si diceva, non amasse le piazze. Era certo più a suo agio in qualche aula magna.

Ma stavolta per Benedetto la piazza è diventata cattedra.