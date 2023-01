Gli applausi come un canto gregoriano nella basilica a cielo aperto di piazza San Pietro, sparsa come d’incenso da un iniziale fitto velo di nebbia che lascia per tutto il tempo l’impronta di una giornata fredda e severa. Non amava Papa Benedetto questa sorta di spartito profano intonato delle folle.

Ma quale poteva essere, se non questo, oggi, il saluto un po’ fuori ordinanza a un rito tanto solenne quanto inconsueto, con il Papa “scelto all’altra parte mondo” arrivato all’altare sulla sedia a rotelle per l’addio all’”umile lavoratore nella vigna del Signore” che portava a termine la sua intensa giornata di fatica?

Prima timidi, frenati dal timore di turbare un irripetibile quadro d’insieme – il clima mesto della celebrazione esequiale e il contrasto di colori di uno scenario superbo e suggestivo - gli applausi sono via via saliti di tono e quanto più la bara del Papa emerito, portata a spalla dai sediari, si allontanava dalla vista, più forte si faceva l’eco come ad esprimere una nostalgia precoce. Applausi e poi anche qualche voce: “Santo subito”. E del resto, suscitando forse più sorprese del dovuto, l’affetto per Benedetto XVI aveva già messo in fila un mare di folla nei tre giorni di esposizione della salma in San Pietro. Quell’ultimo concerto di applausi era come una carezza estrema: quella che Francesco, quando la bara era già sulla via del sepolcro nelle Grotte vaticane, ha invece dato, poggiando sul legno “il cavo delle mani”. Gli occhi bassi, la mestizia sul volto, il Papa, è rimasto assorto in preghiera, per l’ultimo saluto accanto alla bara. È stato l’attimo in cui tutto si fermato. Francesco ha messo da parte la sedia a rotelle, rimasta tuttavia in vista sullo sfondo di quella tenerissima immagine. “Rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue”, era stata, poco prima, l’esortazione che aveva ripreso proprio da un passaggio dell’omelia di Papa Benedetto nella Messa crismale dell’aprile 2006.

Una carezza “a Benedetto, fedele amico dello Sposo”, è stata, in realtà, tutta l’omelia in cui il nome del Papa emerito è citato solo una volta, e alla fine. Ma come una dedica, anzi un tributo al predecessore per quel suo “consegnarsi nella mani del Padre suo”. E per dargli atto che, come per il Signore, anche le sue mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione, lo spinsero nelle mani dei suoi fratelli”.

Non solo dal testo è apparso chiaro come Papa Francesco abbia voluto parlare di Benedetto con le parole e finanche lo stile, il linguaggio, i riferimenti di Benedetto. È emersa così la forma di un “dialogo” intenso, spiritualmente forte, segnato dalla “dedizione orante” riconosciuta al Papa emerito, e che “si plasma e affina silenziosamente tra i crocevia e le contraddizioni che il Pastore deve affrontare”. Un dialogo forse mai tanto ricco di significati come in questo congedo accompagnato alla vigilia da tante, forse troppe attese.

Non era mai accaduto, se non in circostanze storiche del tutto particolari, che un Papa celebrasse le esequie del suo predecessore, ma è certo che nessuna celebrazione funebre è stata così scrutata a lungo già prima che cominciasse. Questioni di segni paraliturgici e di protocollo. Ma non solo. Non poteva e non è stato questo, tuttavia, il centro di una giornata che si consegna alla storia per la sua essenza e non per i suoi discutibili derivati. Si può parlare, tra Francesco e Benedetto, di un ultimo “colloquio” davanti all’altare. Erano “soli”, di fronte a una piazza gremita, alla schiera di celebranti, cardinali, vescovi sacerdoti, arrivati da ogni parte del mondo, a governanti e a teste coronate di molti paesi. “Soli” anche davanti a quella folla che i due amavano in modo diverso. E che oggi era la folla di due pontificati insieme, uno dopo l’altro, in tempi distinti. Non è il punto di partenza segnato dall’addio a Benedetto.

Le esequie del Papa emerito sono già oggi il capitolo di una storia a sé. L’ha vissuta una Chiesa che si trova di fronte a sfide nuove che anche il pontificato di Benedetto si è trovato ad affrontare. Non da oggi, con l’addio al predecessore, Francesco ha preso nelle sue mani il testimone. E tuttavia anche per lui inizia un cammino in parte nuovo.