Parcheggio abusivo Spa: a Napoli il business della camorra vale 130 milioni all’anno

Così come esiste per tutte le aziende e le attività produttive, anche il mondo del parcheggio abusivo di Napoli viene sottoposto a un costante censimento. La base è stata realizzata qualche anno fa dalla polizia municipale che ha messo assieme tutti i dati delle contravvenzioni elevate ai taglieggiatori. In quel momento è venuta fuori una fotografia puntuale del fenomeno, che viene costantemente aggiornata.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati