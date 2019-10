CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 11 Ottobre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando lo vide in quella discoteca, lo prese a muso duro. E gli fece capire che un campione del suo calibro «non se la doveva fare» in posto del genere, dove girava troppa cocaina. Fu così che Gennaro De Tommaso ingaggiò una lite con quello che era il suo mito (suo e di tanti tifosi azzurri), vale a dire Ezequiel “pocho” Lavezzi, costretto a lasciare la discoteca e a tornarsene a casa. Un episodio che mise in moto un chiarimento a Castel volturno, grazie - si legge oggi negli atti - alla mediazione di...