I Dem e la tela di Penelope dell'identità

Insieme a te non ci sto più, cantava Caterina Caselli, e a questo punto sembra ormai che siano giunti tanto Matteo Renzi quanto Giuseppe Conte. Renzi ha posto tali e tanti ostacoli sulla strada di questa strampalata verifica, trascinatasi per più di un mese, da rendere impossibile la prosecuzione dell’esperienza di governo. Dal canto suo, il premier ha infine risposto che, per quanto lo riguarda, se Renzi fa cadere questo Esecutivo non ce ne sarà un altro con dentro Italia viva.

Crimi, il reggente dei Cinque Stelle, gli è subito andato dietro: se Renzi si chiama fuori – ha detto – «resta fuori definitivamente», mentre il Pd… Già, il Pd? Cosa dice il Pd? Il Pd ha provato a tenere unita l’attuale maggioranza, ha cercato di mediare, ha chiesto un cambio di passo (formula onnicomprensiva che per la verità impiega retoricamente fin quasi dalla nascita del Conte due). Ha dato, quando ha potuto, un colpo al cerchio, invitando il premier ad accogliere la maggior parte delle critiche di Renzi, e uno alla botte, invitando Renzi a non tirare troppo la corda e a non far precipitare le cose in una crisi al buio. Il che però consente di formulare diverse ipotesi su questo amalgama non perfettamente riuscito (copyright di Massimo D’Alema) che è tuttora il partito democratico.



Prima ipotesi. Il Pd è il partito della responsabilità. È il partito delle istituzioni, che si fa carico certo degli onori, ma anche degli oneri. È il partito cerniera, con una funzione centrale per gli equilibri nazionali. È il partito con il maggior potere coalizionale, che dunque si accolla il peso maggiore del governo, soprattutto quando mancano maggioranze omogenee. È naturale che, in un simile frangente, dia fondo a tutte le proprie risorse per tenere insieme il quadro politico, e non consegnare il Paese alla destra.



Seconda ipotesi. Proprio al contrario, il Pd è il partito capace di digerire tutto, di mandar giù tutto pur di rimanere incollato alle poltrone. È il partito culo di pietra che sta a Palazzo Chigi quasi ininterrottamente da quando è caduto l’ultimo governo Berlusconi, nonostante risultati elettorali declinanti. È il partito capace di governare, nel corso degli anni, con Forza Italia, con il Nuovo Centrodestra, con la Sinistra di Bersani e Fratoianni, e pure coi grillini che gli urlavano dietro le peggio cose. Di fronte alla crisi attuale, reagisce alla solita maniera, e trova ovviamente inspiegabile tradire l’unico motivo per cui esiste: governare.

Terza ipotesi. Il Pd è il partito che ha meno degli altri l’esigenza (o la fregola) di affermare la propria identità, di far sentire la propria voce, di mettersi davanti alle telecamere. Identità significa senso di sé: Renzi lo ha ben chiaro, ma non ha un partito della misura corrispondente, e perciò deve agitarsi parecchio, mentre i Cinque Stelle vi hanno da tempo rinunciato, e l’unica che gli resta da fare è mandare avanti Vito Crimi quando c’è da nascondere – in realtà da rappresentare – questo enorme vuoto. Il Pd non ha di questi problemi, non chiede troppo a se stesso e può quindi chiedere anche meno agli altri. Gioca, insomma, a incarnare la «forza tranquilla», e per questo gli va a puntino la moderazione di Conte. Lo slogan fu di Francois Mitterand, in realtà, e ci ha già pensato Renzi una volta a farlo proprio, quando era segretario del Pd. Con scarsissima fortuna, ma appunto: era Renzi, che in politica è tutto istinto, chi mai poteva credergli?



Quarta ipotesi. Tutto al contrario, il Pd non ha un problema con la propria identità semplicemente perché non ha un’identità. Gli altri devono affermarla affannosamente (Renzi) o riproporla non senza abbondanti dosi di ipocrisia (i 5S), il Pd sa invece da sempre cos’è: è di centrosinistra, ma il termine va inteso come la somma di tre negazioni: non è di destra, certo, ma non è neppure di centro (perché c’è la sinistra) o di sinistra (perché c’è il centro). Né carne né pesce, è un po’ dell’uno e dell’altro, una somma di pezzi raccolti in cui ci sta che un pezzo tiri da una parte, e tifi sotto banco Renzi, e un altro dall’altra e punti su Conte per oggi e per domani. L’orizzonte comune, in ogni caso, è abbastanza lontano perché ci si debba davvero impegnare per esso. Così è possibile lasciare agli altri tutte le impuntature, e le battaglie di contenuto, e riservarsi l’unica rogna di metterci qualche pezza. Surtout pas trop de zèle potrebbe essere il motto, e la maniera di sfangarla.



In tutte e quattro le ipotesi, è chiaro che il Pd non sarà mai il partito delle elezioni anticipate. Le ha già scongiurate in almeno tre occasioni: quando si accollò il governo Monti, nel 2011, quando Renzi perse il referendum, nel 2016, e quando naufragò il Conte uno, nel 2019. Difficile che lo diventi adesso.

E infatti Zingaretti che ti fa? Lancia il cuore oltre l’ostacolo, e propone il patto di legislatura. Che è, di nuovo, una grande prova di maturità e un foglio in bianco su cui scrivere la qualunque, pur di andare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA