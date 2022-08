Di Patti per Napoli scritti con l’inchiostro simpatico, o rimasti sulla pista di decollo, la storia recente della città è piena. Come è piena di inutili slogan, di impegni assunti solo a parole e di pericolose sottovalutazioni, sia da parte della classe politica nazionale che di quella locale. Al sindaco Manfredi abbiamo riconosciuto, nei mesi scorsi, il merito di aver preteso e ottenuto, da Roma, l’attenzione che la terza città d’Italia merita. Strappando l’impegno, attraverso un Patto per Napoli finalmente concreto e non parolaio, di intervenire sui conti pubblici disastrati, zavorra per ogni prospettiva di sviluppo. Oggi quel Patto, siglato a marzo al Maschio Angioino dal sindaco con l’ex premier Draghi, traballa pericolosamente. A minarne le fondamenta è la slavina che ha travolto la “maggioranza allargata” che sostiene l’attuale inquilino di Palazzo San Giacomo, con i Pd e i Cinquestelle che si sono mandati allegramente a coltivare le ortiche. Sono le incognite e le incertezze di un quadro politico profondamente mutato rispetto a pochi mesi fa: basti pensare che a Napoli città, il 25 settembre, si sfideranno due dei tre protagonisti che hanno sottoscritto l’accordo tra Comune e governo per risanare il disavanzo della città.



Disavanzo che ad oggi è arrivato a sfiorare i 5 miliardi di euro. Da una parte Roberto Speranza, dall’altra Giuseppe Conte, uno per il Pd, l’altro per i grillini. C’eravamo tanto amati.

Più che l’amore, che va e viene, contano i risultati. Uno su tutti: aiutare il Comune a scongiurare il dissesto, a non sbattere sugli scogli a causa di un debito monstre cresciuto a dismisura negli ultimi anni, uno sprofondo rosso che deriva in gran parte dall’incapacità di Palazzo San Giacomo di riscuotere tasse e multe, o di mettere a frutto il patrimonio immobiliare. Vecchia storia, eppure attualissima. Mettere al sicuro gli impegni finanziari assunti dal governo Draghi è un imperativo categorico che va al di là degli steccati che dividono gli schieramenti a un mese dal voto di settembre. Se l’obiettivo è quello di evitare alla terza città d’Italia il tracollo economico e finanziario, a questo obiettivo devono concorrere tutti, ben oltre quel “campo largo” tra Pd e Cinquestelle che fino a ieri sembrava la migliore garanzia possibile per la tenuta dell’accordo e che oggi sembra franare non solo a livello nazionale ma anche locale (vedi Sicilia).



Il cauto ottimismo da più parti ostentato alla caduta del governo Draghi - il Patto per Napoli, si disse allora, è blindato perché già inserito nel bilancio dello Stato - sta già svanendo, mentre muove tegole potrebbero arrivare sin dalla prossima legge finanziaria che dovrà essere approvata dal nuovo governo. Sarebbe un tragico errore rimangiarsi gli impegni e ricominciare da zero, anche perché l’accordo siglato con il governo Draghi rovesciava, finalmente, il paradigma dell’assistenzialismo. Ovvero il paradigma secondo cui tutto ci sarebbe dovuto perché tutto, in fondo, compete allo Stato, buon padre di famiglia che ci toglie le castagne dal fuoco decidendo il nostro destino. Quel patto prevedeva, e prevede, un “dare” e un “avere”, presupponendo l’esistenza di regole precise tra due soggetti che si scambiano qualcosa. Il dare (servizi, efficienza, assunzioni, riscossione, decoro) e l’avere (1 miliardo e 250 milioni a fondo perduto in 20 anni) fanno parte dello stesso pacchetto. È un bene che gli aiuti finanziari del governo - spalmati su un periodo molto lungo - siano subordinati al raggiungimento di risultati virtuosi da parte del governo cittadino. Che questi soldi dovrà meritarseli, e non sperperarli come accaduto tante volte in passato. Se così non fosse, si rinnoverebbe il copione logoro dei piagnistei e degli aiuti a pioggia. Una stagione che appartiene al passato.



Ma ora bisogna diradare le nubi che si addensano sul futuro. Il sindaco Manfredi vanta un buon rapporto tanto con il Pd quanto con i Cinquestelle, sponsor del Patto, ma è consapevole che da settembre i suoi interlocutori a Palazzo Chigi potrebbero rovesciare le priorità e perciò in questa fase evita di schierarsi. Senza però nascondere le preoccupazioni: «Dopo le elezioni chi degli eletti a Napoli si preoccuperà di difendere e tutelare il Patto per Napoli? Chi farà gli interessi del Sud?». Per ora, nei programmi delle coalizioni, non v’è traccia di un ministero per il Mezzogiorno. Il Sud non è più una priorità e a leggere i testi degli schieramenti, come ha evidenziato molto bene ieri Nando Santonastaso su Il Mattino, si rafforza la convinzione di un’occasione in larga parte sciupata, come se nemmeno il Pnrr fosse riuscito a garantire a questa parte del Paese la centralità che le spetta.

Sud cenerentola snobbato dai partiti e Patto per Napoli in bilico, esposto agli umori volubili e alle maggioranze variabili. I motivi per lanciare l’allarme ci sono tutti, agli schieramenti che si contendono il voto dei napoletani il compito di dare risposte. È un dovere, dopo tante promesse.