Napoli è in un momento economicamente e socialmente molto favorevole: il turismo che presenta cifre straordinarie di crescita, le iniziative culturali che contribuiscono a migliorare l’immagine della città, i successi sportivi con il calcio in testa, costituiscono segnali importanti di progresso da cogliere in tutta la loro potenzialità. Eppure, nonostante il verificarsi di queste condizioni incoraggianti, cittadini e turisti appaiono insoddisfatti dello stato della città. Si imputano alla nuova amministrazione la scarsa attenzione per i problemi di vivibilità quotidiana e, più in generale, la lentezza decisionale e operativa.

In proposito, tuttavia, va subito osservato che, pur apparendo giustificati gli atteggiamenti critici nei confronti dei nuovi amministratori, non si può non tenere conto della situazione del Comune all’atto dell’avvio della legislatura. Basti a tale riguardo ricordare i cinque miliardi di debiti e le precarie condizioni della macchina comunale ereditati da un passato del tutto fallimentare.

In questo quadro fatto di luci ed ombre, la sottoscrizione nel marzo 2022 del Patto per Napoli da parte del sindaco Gaetano Manfredi, anche in qualità di presidente della città metropolitana, e dall’allora presidente del Consiglio Mario Draghi ha rappresentato un passo in avanti decisivo perché ha sancito non solo la ritrovata intesa con il Governo centrale, ma si è tradotto nella concessione di un consistente aiuto finanziario per evitare il rischio di un altro Commissariamento del Comune di Napoli. Con questo accordo, difatti, è stato concesso un contributo a fondo perduto di un miliardo e 230 milioni (pari quasi alla metà delle risorse rese disponibili dallo Stato per le grandi città in crisi) per tamponare la situazione debitoria.

Il Patto, molto articolato nelle premesse e nell’individuazione dei settori di intervento, è stato tuttavia siglato dal Governo a condizione di un maggiore impegno dell’amministrazione locale per il riequilibrio economico della gestione corrente. Il principio, analogo a quello applicato per gli aiuti comunitari, poneva cioè dei paletti rigidi di natura gestionale per potere godere dei benefici e legava, tra l’altro, le misure di emergenza agli interventi indispensabili per il miglioramento strutturale ovvero durevole del bilancio comunale.

In particolare, l’accordo stabiliva che in tempi brevi si sarebbero dovuti raggiungere tre obiettivi fondamentali, vale a dire fare crescere in termini fisiologici le percentuali di incasso dei tributi locali, gestire efficientemente il patrimonio immobiliare per agevolarne le necessarie dismissioni e, ancora, riordinare radicalmente il sistema delle società partecipate.

La mancata esazione dei tributi era infatti un problema che si trascinava da sempre con forte danno sulle entrate comunali (le percentuali d’incasso si abbassavano addirittura al 12-13%) e l’eventuale alienazione di beni non strumentali, ritenuta impropriamente la panacea per bilanciare i vuoti di bilancio, si era rivelata del tutto inattuabile. La logica di costruzione del Patto per Napoli, che purtroppo prevedeva anche un aumento delle aliquote fiscali a partire dal 2024, appariva cioè chiara e convincente perché tesa a stimolare una strategia globale di risanamento dei conti. Con ciò un patto con prevalente contenuto finanziario assumeva, in definitiva, il carattere di un “Patto per lo sviluppo”.

È opportuno richiamare ora i progressi compiuti e i problemi da affrontare per dare concretezza all’accordo governativo, sottolineando che di recente l’amministrazione comunale ha assunto decisioni organizzative sostanziali relativamente a due dei tre obblighi contenuti nel Patto. La gestione del patrimonio immobiliare è stata difatti affidata alla Invimit Sgr Spa., società immobiliare del gruppo Invitalia e, per l’altro problema dell’incasso dei tributi, è stata costituita una nuova società denominata Napoli Obiettivo Valore. Si tratta in realtà di scelte molto impegnative che ci si augura possano avere successo e produrre grandi benefici per il bilancio del Comune e dell’intera area metropolitana. Rimane, invece, da affrontare il problema della riorganizzazione delle società partecipate con non pochi né semplici nodi da sciogliere. In effetti, si tratta di cambiare radicalmente non soltanto modelli organizzativi divenuti obsoleti ma anche la dirigenza, orientando la scelta di nuovi manager sulla base di principi di competenza ed efficienza e non, come finora si è verificato, su pressioni di carattere politico. Per questo motivo, la sua risoluzione tarda e si configura come un’operazione urgente e complicata, visto che non appare facile ridimensionare posizioni personali e centri di potere acquisiti da tempo.

Seppure legittimi e apprezzabili siano da considerare i tentativi di mediazione politica, in mancanza di accordi nella maggioranza occorre una ferma e definitiva presa di posizione da parte di chi è a capo dell’amministrazione. Spetta soprattutto al sindaco la responsabilità di risolvere, anche con il ricorso ai poteri monocratici legati alla riscrittura dell’articolo otto della nostra Costituzione, un problema antico di razionalizzazione dei costi e di efficienza operativa, essenziale nella prestazione di servizi a cittadini e turisti. Troppo importante, lo si ripete, è il risultato da raggiungere e già troppo tempo è passato per tollerare ulteriori beghe di bassa politica.

Si può, in altre parole, correre il rischio di perdere i benefici del Patto per Napoli? Benefici, che è opportuno rimarcare, non si traducono solo in un “regalo” finanziario da parte dello Stato, ma nello stimolo ad attuare quello che è sostanzialmente un vero Patto per lo sviluppo in grado di cogliere al meglio i fermenti positivi in essere.