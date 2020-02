Una paura nuova, anzi antichissima

Entriamo, entriamo in uno dei luoghi del nostro mondo dove tutto è perfetto e sterilizzato per produrre la rigenerazione delle nostre cellule e la nostra meravigliosa vita eterna, dove si progettano corpi fatti di microchip e si mescolano le nanotecnologie alla biochimica, dove si preparano cure scientifiche per qualsiasi patologia, dove si lavora per l’immortalità, e dove… ma che succede… non può essere… cosa è questo… un… un pollo! Un polletto arrostito, o un gamberetto fritto, o un maialino infornato sono entrati nel nostro mondo perfetto, e noi urliamo di terrore. Com’è possibile che persone che si trapiantano grazie alla scienza cornee e arti e cuori e qualsiasi pezzo del corpo siano atterriti dal coronavirus come se fosse arrivata la peste nera dell’Anno del Signore Milletrecento? Perché questo spavento che va oltre una giusta preoccupazione?



Di fronte a manifestazioni di paura che, in questo Duemilaventi che è già futuro, corrono il rischio di diventare panico, c’è una sola spiegazione: la nostra anima profonda non vive nel Duemilaventi ma nella notte dei tempi remoti, e il buio interiore dell’arcaico uomo delle caverne ci afferra non appena ci distraiamo.



Ecco un millennial, un diciottenne o ventenne sveglio e pimpante in un appartamento vuoto, a casa sua, di notte. Si staccano l’elettricità e il wi-fi e allora, a uno scricchiolio di un mobile nel soggiorno, il millennial sobbalzerà come se avesse cinque anni, con la paura di un uomo delle caverne. Non siamo davvero usciti dai terrori ancestrali, la verità è questa. Ridiamo se leggiamo che nell’Anno Mille e dintorni la gente aspettava la fine del mondo atterrita, ma poi ci atterriamo per il buco del millennio nell’anno Duemila; diciamo che la storia degli untori in Manzoni è superata, chi vuoi che creda che ci sia gente che semina un morbo volontariamente, ma poi facciamo migliaia di film di successo in cui ci sono untori di virus; e chi ci garantisce che in futuro non sarà linciato un moderno, ovviamente inesistente e non tale, untore di virus preso a caso per il taglio orientale dei suoi occhi?



Forse la nostra cultura si è evoluta in una maniera bizzarra e contorta, siamo nel Duemilaventi con il nostro cervello dotato di smartphone-protesi, e siamo nel Ventimila avanti Cristo per le nostre emozioni, siamo nel futuro del Duemilachissàcosa con la nostra aspirazione all’immortalità tecnologica, ma siamo nella preistoria con le nostre violenze in famiglia che crescono di giorno in giorno. E viene una domanda: che sia sempre stato così? Quando si scatenava la caccia agli untori della peste una civiltà fiorente aveva creato la Cappella Sistina e il Don Chisciotte, Galilei aveva scoperto la relatività e Copernico aveva rivoluzionato la scienza del cosmo: ma la paura che coglieva gli uomini di quell’epoca era da uomini di Neanderthal. Quando in Italia e in Europa si moriva per la febbre detta “spagnola” e ci si curava con toccatine e unguenti di maghi ambulanti c’erano gli aerei, il telefono e il cinema. Quando si temeva di respirare l’aria delle persone perché c’era l’aids, nonostante ogni giorno si spiegasse che l’aria non c’entrava nulla con l’aids, gli umani del secolo del nucleare, dei trapianti e dei computer si comportavano peggio degli ateniesi di due millenni prima davanti alla peste. Quindi il Passato non passa? Chissà!



Certo è che mentre il pianeta muore a causa delle scelte sul clima e sulla salute di chi lo amministra noi non siamo per niente terrorizzati perché dobbiamo chattare con tremila followers pezzotti e non abbiamo tempo, però abbiamo tutto il tempo di terrorizzarci per un virus. Ma se leggessimo un semplice Jared Diamond su clima e epidemie, o uno studioso serio come Kyle Harper che dice che la caduta dell’Impero romano è stata provocata per la metà dai cambiamenti climatici e dalle epidemie, forse invece di correre a comprarci una mascherina penseremmo a come sceglierci governanti che leggano cose intelligenti, e che credano davvero nel futuro, non solo nel futuro proprio e dei propri figli mandati all’estero, ma dell’intera umanità. E invece le paure arcaiche risorgono, ma attenti: non sarà una mascherina o un i-phone che scaccerà i mostri provocati dal sonno della ragione.



