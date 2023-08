Non va in ferie la faida interna al Pd campano. Nemmeno il Ferragosto alle porte acquieta gli animi dei dem. L’ultima puntata della serie è stata registrata a Caserta, lì dove era iniziata la stagione del commissariamento. Le problematiche nel tesseramento a Caserta portarono nell’aprile scorso Elly Schlein a commissariare il partito nella provincia, dove è stata inviata l’ex leader della Cgil Susanna Camusso, e il Pd campano guidato da Antonio Misiani. Un commissariamento non digerito dai bonacciani che da tempo chiedono un congresso per riportare il partito alla normalità, tanto che il governatore Vincenzo De Luca ha parlato più volte di «partito sotto sequestro».

Ma anche nell’area che alle primarie ha sostenuto il governatore dell’Emilia Romagna ci sono differenze. Dai deluchiani casertani arriva per l’ennesima volta la richiesta precisa: stop al commissariamento. «C’è l’urgenza di collaborare con i commissari provinciale e regionale per realizzare, in tempi utili, una legittima fase congressuale». A scriverlo sono il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero e altri esponenti di spicco del Pd casertano come Franco De Michele, Ciro Marcigliano, Salvatore Lettera, Pinuccio Moretta ed Enrico Tresca.

Una risposta evidente alle posizioni prese nei giorni scorsi dal deputato Stefano Graziano. «Bisogna individuare le responsabilità delle evidenti anomalie che si sono verificate durante il tesseramento e poi si potrà procedere ai congressi regionale e di territorio», le parole dell’ex segretario regionale chiedendo «chiarezza su quanto accaduto durante la fase di tesseramento e pulizia nel gruppo per eliminare chi ha evidentemente sabotato il partito». Affondo non digerito da Oliviero e i suoi. «La situazione rappresentata questi giorni descrive, in Campania e nella provincia di Caserta, dinamiche affrontate con lo sguardo di chi vuole determinare scenari apodittici per fare pulizia etnica e non chiarezza», la replica di Oliviero e company. Una risposta, quello del gruppo guidato dall’esponente dem di Sessa Aurunca, che usa anche l’arma dell’ironia: «Si inneggia all’applicazione dello Statuto e del Regolamento nazionale, come se fino ad oggi fossero stati applicati quelli della bocciofila di paese». Poi dalla difesa si passa all’attacco: «Vengono utilizzate posizioni strumentali di chi, autoproclamatosi accusatore, giudice ed esecutore, profila deliranti responsabilità e conseguenze al fine di poter definire le nuove regole».

Ed ecco le richieste specifiche di verifica delle presunte irregolarità nel tesseramento casertano affinché si arrivi al congresso: «Chiediamo e non da oggi che siano effettuate tutte le verifiche possibili per accertare se a Caserta siano accadute attività differenti da quelle occorse da Alessandria a Voghera. Sia valutata, l’appartenenza “storica” al Partito democratico come elemento non sindacabile. Siano esaminate le vicende di chi nelle assemblee elettive ha preso e mantiene posizioni alternative e in contrasto con il Pd. Siano - prosegue la nota di Oliviero - studiati i “numeri eccessivi” di Caserta, rapportandoli alle iscrizioni fatte nel resto della regione e d’Italia. Siano valutate le modalità di pagamento, al fine di riscontrare se le improprietà di Caserta siano state ritenute legittime ovunque». Ed ecco quindi l’appello finale, per un congresso che avvenga prima delle elezioni europee: «C’è la necessità - scrivono ancora nella loro nota Oliviero e i suoi - improcrastinabile di ricercare vie di uscita vere e condivisibili per restituire al Pd di Caserta il ruolo che gli compete alla vigilia di ineludibili appuntamenti politici ed elettorali».