Sembra passato un secolo dai veleni che hanno accompagnato il voto nei circoli Pd in vista del congresso. E invece dopo soltanto 72 ore, i dem sono quasi tutti d’accordo: alla segreteria regionale andrà Rosetta D’Amelio, a quella provinciale Giuseppe Annunziata.

Entrambi candidati unici, ma con i dovuti distinguo: D’Amelio è stata indicata dal governatore Vincenzo De Luca, avallata da tutto il gruppo dei consiglieri regionali Pd e sulla quale si è trovata una sintesi su larga scala. Il nome di Annunziata è stato invece indicato dal gruppo dei «magnifici cinque» della mozione Bonaccini (Bruna Fiola - che è anche prima firmataria della candidatura -, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Mario Casillo, Lello Topo) - e avallata da Antonio Marciano e Valeria Valente. Tra le sottoscrizioni a sostegno della candidatura del prossimo segretario dell’area metropolitana di Napoli spuntano quelle di Articolo 1, con Francesco Dinacci, e dell’area dem, con Teresa Armato. Una condivisione larga, ma non unitaria: mancano all’appello infatti i fedelissimi del segretario uscente Marco Sarracino.

Ieri, a via Santa Brigida, il primo incontro in Federazione tra il segretario in pectore e i componenti della mozione Schlein: presenti Armato, Dinacci, Leonardo Impegno e Valerio Di Pietro. È stato posto ad Annunziata il tema relativo «al pieno rispetto del pluralismo per tutte le componenti». I sostenitori di Elly hanno poi sottolineato «l’importanza e la necessità di dialogare e sostenere l’esperienza del campo largo del sindaco Gaetano Manfredi». Il tutto si è svolto in un clima sereno. Annunziata ha assicurato «di essere disponibile a dialogare con tutti e che lavorerà per una pacificazione tra le correnti». Ha poi rimarcato: «Conosco il valore delle amministrazioni comunali. Lavorerò per un partito inclusivo». Il primo appuntamento istituzionale per Annunziata, nelle vesti di candidato unico alla segreteria provinciale, sarà quello di oggi pomeriggio a Palazzo San Giacomo con il primo cittadino Manfredi. A fare strada al prossimo segretario sarà il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Gennaro Acampora.

«Le candidature di Rosetta D’Amelio alla segreteria regionale e di Giuseppe Annunziata alla segreteria provinciale del Pd di Napoli sono due candidature autorevoli, generose e di disinteressata disponibilità, che riteniamo possano ridare forza e slancio politico e organizzativo al partito in Campania» affermano i rappresentanti del “Comitato Napoli per Bonaccini”. «Siamo consapevoli del lavoro che ci attende, tanto più dopo l’esito elettorale in Lombardia e nel Lazio - incalzano -. Va colta con grande positività la convergenza sulle due candidature avanzate dalla mozione Bonaccini e sulle quali si è costruito, dunque, il sostegno di una parte delle altre mozioni».

Intanto i rappresentanti regionali dei partiti politici di Europa Verde-Sinistra italiana (Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti e Tonino Scala), Centro democratico (Enzo Varriale), i Socialisti italiani (Michele Tarantino), PiùEuropa (Raffaele Adesso), si sono riuniti per «riprendere la discussione sulle tematiche regionali e per porre nuovamente al centro del dibattito politico campano temi rilevanti, come il lavoro, il Mezzogiorno, la sanità, l’ambiente, il Pnrr». Chiedono a gran voce «che venga riunito il tavolo politico di centrosinistra per ricreare un luogo di confronto e condivisione su questioni fondamentali per il futuro del nostro territorio».