Anche se i dati ufficiali tardano ad arrivare, di fatto il voto degli iscritti è già archiviato. Con tutta l’attenzione che si posta ora sulle candidature per la segreteria regionale e provinciale, i cui termini scadono domani. In pratica ci sono appena 24 ore per mettere i nomi in campo.

Con il gruppo vincitore del congresso campano, parliamo dell’area Bonaccini a cui fa riferimento il governatore De Luca ed i consiglieri regionali, che ieri si è ritrovato improvvisamente in alto mare. Perché il nome già designato da giorni, il salernitano Nicola Landolfi, si è tirato fuori per motivi personali. E pensare che tutto sembrava già fatto e ieri si doveva iniziare a ragionare sul nome da proporre per la federazione di Napoli.

Ma a ieri sera non c’era né l’uno, né l’altro. Solo un paio di ipotesi per la segreteria regionale: l’attuale assessore Rosetta D’Amelio o una donna democrat del salernitano. Ma se per il regionale la mozione Schlein è disposta anche a convergere su un nome deluchiano, non è così per il congresso provinciale.

«Se non c’è condivisione siamo pronti a mettere un nostro nome in campo», fa sapere il segretario uscente Marco Sarracino ai suoi. E potrebbe essere questa la strada visto che il gruppo della deputata italo-svizzera ha dalla sua il successo, anche se di misura, nel capoluogo. A meno che non si punti su un nome meno divisivo che possa garantire tutti gli equilibri. E per questo si fa il nome del parlamentare uscente Paolo Siani. Ma per ora i deluchiani sono alle prese con la casella che gli sta più a cuore: la poltrona di segretario regionale. Ne hanno discusso anche ieri pomeriggio per quasi due ore con i consiglieri ma non si è riusciti a trovare la quadra. Se ne riparla oggi e i nomi da trovare saranno due. A meno che non ci sia un ulteriore slittamento dei termini ‘che nel Pd è sempre più che possibile. Tutto per rispettare i nuovi equilibri sanciti dal voto a Napoli.



Stefano Bonaccini, infatti, è sì in testa nell’area metropolitana ma spicca il dato relativo di Napoli città dove la mozione di Elly Schlein è davanti, seppur di pochissimi voti: 49 per cento contro il 48,1. La Schlein infatti ha incassato 898 voti contro gli 881 di Bonaccini, nel voto dei 26 circoli democrat della città (34 invece le preferenze per Cuperlo e 23 quelli per Paola De Micheli). Il dato complessivo della provincia vede invece il governatore dell’Emilia davanti con il 57,8 per cento dei voti contro il 37,6 di Schlein, il 3 di Cuperlo e l’1,5 di De Micheli. E quest’ultimo dato comunque galvanizza la mozione Schlein perché è in linea anche con i numeri di Nicola Zingaretti, poi diventato segretario, nell’ultimo congresso tenutosi.

Percentuali molto più marcate invece nelle altre tre province (tranne Caserta dove il voto non è partito e ci sono ancora polemiche e veleni sull’anagrafe dei tesserati). Nel Sannio, infatti, il governatore dell’Emilia vola all’80,03 per cento contro il 14,93 della sua diretta avversaria grazie anche ad un inedito patto tra il governatore De Luca ed il suo ex acerrimo nemico, il parlamentare uscente Umberto del Basso de Caro. Numeri simili anche nella vicina Avellino mentre a Salerno, la roccaforte del governatore, si registra un 83,3 per cento a Bonaccini contro il 10,8 della Shlein. Più del risultato, già bulgaro, del 2017 quando Matteo Renzi si attesto all’80 per cento. Dati però ancora parziali nonostante i seggi si siano chiusi da ore: andavano comunicati entro le 15 alla commissione regionale dalle federazioni provinciali ma a ieri sera mancavano ancora alcuni circoli. Ma tant’è: decimali a parte, sarebbero questi i numeri.



Intanto ecco una nuova puntata della saga Pd a Caserta. Tutto da rifare. Dopo che la commissione provinciale aveva certificato l’anagrafe degli iscritti riammettendo 1000 tessere (per un totale di 4.994 iscritti), dal Nazareno arriva un nuovo stop. Conteggi da rifare. Per questo ieri, a cominciare dalle ventuno, è stata riunita la commissione provinciale con all’ordine del giorno l’approvazione dell’anagrafe degli iscritti Pd di Terra di Lavoro e l’organizzazione dei seggi.