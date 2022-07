Il “lanciafiamme” del governatore nel deserto delle proposte dem

Ancora una volta il Pd non ha perso l’occasione per farsi schiaffeggiare da De Luca. Anzi: con masochistica vocazione, sembra che il partito di Letta non perda occasione per cedere, da una parte, alle richieste del governatore per scalare posizioni interne, e, dall’altra, per predisporre patiboli destinati alla propria autoflagellazione. Così è avvenuto domenica scorsa, con il palcoscenico della chiusura della festa dell’Unità di Napoli affidato nelle mani dell’ex sindaco di Salerno. Che, ovviamente, non si è risparmiato nel lanciare i suoi fendenti a destra e a manca: dal momento che, come egli non ha mancato di sottolineare, non deve niente a nessuno, e che, anzi, sia chiaro, dovranno andare tutti a piedi fino a Pompei, se lui deciderà di fare il terzo, il quarto o il quinto mandato.

Ma la sferza di De Luca non si è limitata solo a fustigare i congiurati vecchi e nuovi che, nella penombra del retrobottega partitico, tramano per attentare alla sua sovranità su Santa Lucia e sul partito campano. La lama dello “sceriffo”, stuzzicata a dovere da Luigi Vicinanza, è andata ben più a fondo: con l’accusa rivolta al Pd nazionale di non avere una proposta programmatica convincente, «credo che a breve saremo in campagna elettorale» ha affermato il governatore: «Quali saranno le proposte del Pd? Legge Zan, legalizzazione della marijuana e ius scholae? Così non supereremo nemmeno il 20 per cento». Con ciò De Luca si è senz’altro tolto i sassolini dalla scarpa nel confronti del segretario, reo di aver osato difendere il ministro Speranza dai suoi attacchi, ma ha anche messo a nudo la condizione di difficoltà nella quale si dibatte oggi il Pd di Letta, dopo il lungo e rocambolesco percorso intrapreso a seguito della crisi del Papete.

Fu Zingaretti, in quella occasione, a cercare di porre un argine alle sirene del potere: contestando che fosse l’avvocato del popolo, con la più stupefacente giravolta politica della storia repubblicana, a presiedere il nuovo governo giallo-rosso. Un argine presto travolto e che, di lì a poco, portò lo stesso ex segretario ad una repentina e ineffabile conversione: incoronando il proteiforme Conte come “punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste”. Di qui, la strenua difesa di quel governo, anche quando i risultati della sua azione apparivano del tutto insoddisfacenti e la feroce opposizione alla interruzione di quella esperienza, causata dall’odiato Renzi, al grido di “O Conte o morte”.

Il richiamo di Letta dall’esilio parigino fu la soluzione di emergenza con cui si volle porre riparo a quella debacle e al gran rifiuto che ne era seguito da parte di Zingaretti, con tanto di accuse infuocate scagliate contro le correnti del partito: eterno alibi all’incapacità di guidarlo. E Letta ha assicurato una conduzione di certo più unitaria e autorevole del Pd, conseguendo risultati incoraggianti, grazie anche all’insipienza degli avversari, nelle diverse tornate amministrative, in specie a Roma, a Milano e a Napoli. Ma è sul piano dell’indirizzo politico che non c’è stato, in corso d’opera, quel necessario ripensamento, che pure le crepe già manifestatesi in quelle circostanze esigevano: e la reiterazione, come un mantra, della formula del “campo largo” ha continuato a vedere il Pd in veste di rammendatore di una ipotetica e improbabile alleanza, stile vecchia Unione, più che di locomotiva riformatrice di un nuovo Ulivo. Ne è seguita una caratterizzazione tutta incentrata sui diritti civili, rivendicati, tra l’altro, con uno spirito di massimalistica e deleteria intransigenza, come nel caso della mancata approvazione del ddl Zan, e l’ulteriore autoisolamento del partito, chiusosi, fino alla vigilia di questa crisi di governo, in un vincolo unilaterale ed asfissiante coi Cinquestelle. Ed ora?

Ora che il re è nudo, ora che le maschere di Conte, una dopo l’altra, sono tutte cadute, ora la crisi del Movimento rischia di ribaltarsi con una forza devastante anche sul partito democratico. Occorrerà molta energia e lucidità, adesso, per raddrizzare la rotta. Per provare a imboccare, quasi fuori tempo massimo, l’unica strada possibile: quella di intestarsi, come ha spiegato Calise ieri su questo giornale, “l’ondata filo-Draghi che sale impetuosa dal tutto il Paese”. Per evitare che i prossimi schiaffi al Nazareno arrivino non da De Luca, ma dalle urne.