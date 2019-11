Pd, il destino di un partito che rimane a traino di M5S

Il rischio di ritrovarsi a rincorrere dopo aver pensato di essere in fuga. Basta poco, un soffio, per finire fuori strada, figurarsi quando il vento tira forte e manda all’aria i piani ai quali hai lavorato per mesi, per anni. È la politica dei cicli che si aprono e si chiudono con puntuale rapidità. Nel Paese che oggi sta virando verso il centrodestra, come conferma il recente voto in Umbria, si è creato un contesto che rischia di far implodere il centrosinistra anche in Campania.



La ricandidatura di Vincenzo De Luca, presidente uscente, dovrebbe essere naturale e scontata, ed è peraltro giusto che chi ha governato per cinque anni si rimetta al giudizio degli elettori. Ma in effetti di naturale e scontato non c’è nulla, almeno non per il partito di De Luca, il Pd, che a Roma più che a Napoli sarebbe anche pronto a sacrificare il governatore pur di portare a casa l’alleanza con il M5S in un quadro di equilibri nazionali. Del resto, al Nazareno si procede con molta cautela e davanti alle discussioni che pure ci sono state non si sono levate voci di chiaro sostegno alla ricandidatura del presidente uscente, rimandata a valutazioni che competono alla coalizione.



È vero, le regionali in Umbria non sono un buon precedente e i cinque stelle hanno più volte ripetuto che l’esperienza non è esportabile.



Tuttavia, rispetto all’Emilia Romagna dove il Pd conserva uno zoccolo duro, al Sud la situazione è diversa perché nel Mezzogiorno la Lega è in forte espansione e tira la volata al centrodestra come testimoniano anche i dati del sondaggio sul voto in Campania pubblicato ieri da Il Mattino. Al contrario, i dem pur superando il Movimento 5 Stelle non hanno la forza di trainare la coalizione. Tra centrodestra e centrosinistra ci sarebbero dieci punti di differenza con il candidato di Lega, Forza e Italia e Fdi sempre davanti a De Luca sia che si chiami Stefano Caldoro o Clemente Mastella o Mara Carfagna. Insomma, la Campania non è l’Emilia Romagna e Vincenzo De Luca non si trova nelle stesse condizioni di Stefano Bonaccini.



È di queste ore la svolta in Calabria, dove il Pd «taglia» l’uscente Mario Oliverio e dove l’imprenditore Maurizio Talarico offre, da candidato civico, la propria disponibilità a guidare un centrosinistra aperto alle forze di governo, dunque Pd, M5s e Leu. Il sostegno dei democratici già c’è, quello dei cinque stelle non ancora (ma potrebbe anche tradursi in una desistenza).



In Campania il quadro è diverso. Per cinque anni De Luca e il M5s se le sono suonate di santa ragione, con critiche e parole che spesso sono andate anche oltre la normale dialettica politica. Dimenticare tutto, far finta che nulla sia successo e si sia detto, è oggettivamente complicato per quanto la politica sia l’arte del possibile. Del resto, quando poco più di un mese fa De Luca provò a fare un primo passo chiamando un consigliere regionale del movimento fu prontamente smentito dai pentastellati. Come se non bastasse, due giorni fa ci ha pensato Luigi Di Maio a chiarire che il M5s non sosterrà mai De Luca, aggiungendo che i cinque stelle lavoreranno per aggregare le realtà civiche della regione. Il veto appare irremovibile.



La palla è nelle mani del Pd, ma il Pd è a sua volta al rimorchio del M5s, al quale piace recitare la parte del corteggiato che respinge la corte ma che se proprio deve cedere intende farlo al cospetto di uno spasimante diverso. Il nodo sarà sciolto a Roma e non a Napoli dove il Pd appare debole e privo di una forte leadership. Certo, il centrosinistra così com’è non sembra competitivo nè bastano a rafforzarlo le tante liste civiche che si prospettano. Un accordo con il Movimento 5 Stelle, che in Campania mantiene un suo radicamento, darebbe sicuramente un altro senso al quadro politico. Tuttavia, il sacrificio di un presidente uscente richiederebbe innanzitutto il consenso dell’interessato, anche perché la Campania non è la Calabria e De Luca non è Oliverio e soprattutto De Luca non è un osso che si lascia spolpare. E comunque, ammesso che l’operazione riesca, chi sceglierebbe e chi sarebbe il salvatore della patria?

