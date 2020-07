Il Pd napoletano, fenomenologia di un partito tra vacuità e fuffa

Tra i molti aspetti incongrui di questa estate pandemica c’è il caso veramente singolare del Pd napoletano. Un partito in cui quello che formalmente si chiama appunto Pd raccoglie in realtà una fazione del ceto politico locale avversa al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’amministratore che di questo stesso partito è sicuramente la figura più nota in Italia e, a leggere qualche giornale estero, l’unico con una qualche parvenza di riconoscibilità internazionale. Il quale amministratore, per parte sua, non manca di ricordare che lui, tutto quello che ha fatto nella sua vita, non lo ha fatto grazie al partito, ma nonostante il partito. Chiosando, testuale, «mi hanno sempre rotto le scatole».



E così, mentre da un lato assistiamo allo spettacolo di un gruppo dirigente che manovra in vista delle elezioni comunali in direzione contraria a quella del suo candidato alle regionali; dall’altro, lo stesso si fa beffe del partito nel nome del quale si candida a presiedere per altri cinque anni il governo campano. Che cosa resti dell’idea stessa di partito davanti a questo spettacolo non è difficile a immaginarsi. Colpisce tuttavia la forma in cui questa implosione del principio stesso di direzione politica si manifesta davanti agli occhi per la verità non molto attenti dell’opinione cittadina. Per non parlare dei vincoli di fedeltà organizzativa e di lealtà personale che pure sono necessari per una qualche forma di azione nella sfera pubblica De Luca occupa stabilmente e incontrastato la scena comunicativa. Tutti lo ascoltano, tutti si aspettano una battuta memorabile. E lui, raramente delude. Per una battuta è disposto a sacrificare qualsiasi cosa.



E a farne le spese è stato da ultimo Zingaretti, vale a dire pur sempre il segretario nazionale di quella cosa che si chiama Partito democratico, di cui il presidente della Regione Campania è a sua volta uno dei maggiorenti. Lontano invece dai riflettori, il Pd locale dà un notevole esempio di vacuità buropolitica. Ha convocato la settimana scorsa niente meno che una conferenza programmatica, a cui però l’ambientazione en plain air non ha certamente giovato. C’è sempre un di più di dispersione, di vaghezza, di poca concentrazione in occasioni così concepite. L’happening si intitolava ambiziosamente Idea Napoli e, come ha già notato sul Riformista Marco De Marco, tutto c’era tranne che un’idea. Non paghi, i dirigenti napoletani del Pd hanno annunciato dopo le elezioni regionali la convocazione degli Stati generali. Generali di cosa non si capisce bene. Ci sarà sicuramente la società civile, ci saranno gli imprenditori, qualche figura di spicco, ministri e rettori, insomma la solita gente, ancora una volta per discutere di tutto e di niente. Siamo diventati il paese degli Stati generali. Li ha fatti Conte, li annuncia ora il Pd locale. Non andavano bene quando era il capo del governo a proporli, dovrebbero essere una mossa geniale a Napoli all’inizio dell’ autunno? A vacuità succede fuffa. Ma tant’è.



Le parole, molte, inutili, superflue, servono a guadagnare tempo e a coprire intese che invece non sono oggetto di discussione pubblica. L’idea per Napoli non c’è, si spera intanto di trovare un accordo che comprenda Napoli insieme a Milano, Torino e Roma. A guardarlo da una certa distanza è un cambio di orizzonte di non poco rilievo. Mentre dieci anni fa erano le città in quanto tali, orgogliose portatrici di un nuovo modello di sviluppo, ad essere le protagoniste assolute della lotta politica, oggi l’epidemia ci consegna una realtà molto diversa.



La città, nodo delle rete globale, epicentro della nuova economia, punto di confluenza di tutte le energie fisiche psicologiche e intellettuali della globalizzazione, centro direzionale, luogo del consumo e dello spettacolo, perde ogni autonomia e viene come riassorbita dalla fitta trama di un politicismo di cui la vita metropolitana sembrava essere insofferente. E invece eccoli di nuovo qua i protagonisti grigi della politica, con i loro riti, le loro discussioni fumose, le loro conferenze programmatiche e i loro stati generali. Quando fu eletto sindaco di Milano, non passò un minuto che Giuliano Pisapia diede il ben servito a Nichi Vendola che sul palco in piazza del Duomo tentava di intestarsi la vittoria. Per non parlare del vero e proprio mito milanese costruito da Sala sull’onda della spinta rappresentata da Expo. La città-stato ha solleticato in Lombardia molti tra politici, imprenditori, e grandi professionisti.



A Napoli, nei giorni del trionfo, Luigi de Magistris era addirittura incontenibile. Poi le cose sono cambiate, ma il mito dell’autosufficienza partenopea in salsa mediterranea è stato una componente fondamentale dell’ideologia del gruppo che ruotava intorno al sindaco. Oggi, dopo il trauma dell’epidemia, questa baldanza, questa sicurezza di leader che si sentono diretta espressione dello spirito delle loro rispettive città non è più concepibile. Dopo dieci anni di marginalità, Il ceto politico è fermamente intenzionato a riprendersi il potere di scegliere e dirigere. Accade così che paradossalmente la battaglia per Napoli smetta di essere la lotta politica per la città e diventi, eventualmente, la manifestazione locale di un accordo generale. Più di quanto non accada per la Regione, dove la concentrazione di poteri dà ancora un qualche spessore politico ai presidenti. Quanto a lungo però è difficile dirlo. La cosa importante è questa riduzione dell’eccezione metropolitana sul terreno di una disciplina e di un vincolo di carattere nazionale. Perché richiede un salto di qualità nella densità intellettuale dei gruppi dirigenti che manca del tutto. Per il momento, l’unica cosa che si vede è che tra Regione e Comune, tra la Città e il suo vasto entroterra, si dislocano le due parti dell’anima scissa e lacerata di un partito schizofrenico.



