Oggi si apriranno e chiuderanno le urne per le primarie del Pd e finalmente verrà fuori il nuovo segretario, la sfida è tra Stefano Bonaccini - governatore dell’Emilia Romagna - ed Elly Schlein. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sembra tirare anche lui un sospiro di sollievo. Del resto, il parto della nuova segreteria dem ha provocato la paralisi nelle amministrazioni dove governano.

A Napoli l’ex rettore non ha nominato nemmeno l’assessore che manca alla sua giunta e che tocca al Pd in attesa dei nuovi equilibri interni a quel partito. Cosa si aspetta dunque Manfredi da questa sfida tra dem? «Mi auguro che ci sia una larga partecipazione di cittadini che sono simpatizzanti del Pd, che ci sia una mobilitazione che aiuti a ricostruire un dibattito interno e un nuovo attivismo del Pd che è uno dei perni del fronte progressista. Spero che sia una giornata di rinascita» , ha detto.

Dalla scoppola delle politiche dell’anno scorso e anche quella alle ultime regionali nel Lazio e in Lombardia il Pd non si è mai ripreso e questo pesa e molto nel campo del centrosinistra. Manfredi - ad ogni modo - non parteciperà al voto, non è un tesserato dem, ma potrebbe lo stesso votare però non vuole entrare nelle dinamiche interne del Pd. «Non ci vado alle urne - spiega l’ex ministro dell’Università - perché credo sia giusto che la scelta del nuovo segretario sia una scelta autonoma del Pd». Non si sbilancia rispetto a chi gli chiede per chi fa il tifo tra i due contendenti. «Seguirò - dice Manfredi - queste primarie con grande interesse. Entrambi i candidati devono dare un contributo importante al Pd, rappresentano due anime: Bonaccini quella degli amministratori e del rapporto con il territorio, e io ben conosco la fatica di amministrare. Schlein porta delle istanze di rinnovamento che sono importanti. I ndipendentemente da chi vincerà mi auguro che dopo ci sia una gestione unitaria che consenta di tener conto di tutte le diverse sensibilità».



«Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni», cantava Giorgio Gaber. Il Pd, però, ribalta anche le più antiche “leggi elettorali”. Nel giorno del voto per le primarie, infatti, è prevista allerta meteo su tutta la Campania. Il clima si annuncia da brividi e non solo per le previsioni meteo: le polemiche non smettono di piovere in casa dem. L’ultimo affondo è arrivato proprio ieri da Sandro Ruotolo, portavoce della mozione Schlein, che in una sorta di appello-denuncia invita gli elettori a «vigilare» al «voto pulito soprattutto a Salerno, territorio del governatore De Luca». Anche per l’allerta meteo, in Campania i gazebo all’aperto sono circa una trentina sui 439 seggi totali. Per il resto si voterà nelle sedi più disparate. A Napoli tra i 109 seggi allestiti, oltre ai gazebo in piazza Mercato e largo Berliguer, si fanno notare l’ex sede dell’Arci all’Arenella e il dopo lavoro ferroviario di Fuorigrotta. In provincia, tra i siti curiosi ecco il palazzetto dello sport a Casoria. A Salerno sono 174 i seggi. Tra i luoghi particolari il convento San Francesco di Cuccaro Vetere e il museo del giocattolo di Montano Antilia. A Caserta 36 seggi si vota anche nell’ex Macello di Maddaloni e una stazione di servizio a Teverola. A Benevento ci saranno 55 seggi: a San Giorgio la Molara si vota in un agriturismo. Per quanto riguarda Avellino e provincia, tra i 65 i seggi c’è un ex convento francescano. L’interesse per la sfida elettorale in Campania si infiamma per la scelta di campo del governatore Vincenzo De Luca a sostegno di Bonaccini. Infatti il via libera del governatore dell’Emilia Romagna all’ipotesi terzo mandato per De Luca ha scatenato la Schlein: «È questo il rinnovamento di Bonaccini?».

La partita più importante si gioca a Napoli dove i bonacciniani schierano come capolista il capogruppo in consiglio comunale Gennaro Acampora, mentre per la mozione Schlein scende in campo l’assessora franceschiniana Teresa Armato. A Caserta, dopo lo scandalo delle tessere, restano esclusi gli esponenti locali. In lista ci sono i big nazionali: Alessandro Alfieri, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. Anche per la Schlein, dopo le polemiche, la scelta ricade su un nome fuori regione: la romana Elisa Castellano è la capolista. Tra gli altri candidati spicca il nome di Francesco Dinacci di Articolo Uno a Casoria-Giugliano.

Bonaccini venerdì è stato a Napoli e ha incontrato il governatore della Campania Vincenzo De Luca . Un incontro dal quale è venuta fuori un’apertura dello stesso Bonaccini verso un terzo mandato per De Luca. Argomento che interessa da vicino lo stesso Manfredi. «Credo - conclude il sindaco di Napoli - che se gli elettori vogliono che il presidente De Luca possa svolgere un terzo mandato, che possa essere un fatto positivo. La cosa importante e per me fondamentale è che resti una salda guida del centrosinistra nella Regione Campania». Insomma, nulla osta per Manfredi a un eventuale terzo mandato di De Luca, ma per il sindaco di Napoli quello che conta è che non si ceda anche la Campania al centrodestra. Nella sostanza, il sindaco teme di più le guerre interne ai dem e sembra molto disicantato, invece rispetto a chi sarà il futuro candidato della Regione Campania.