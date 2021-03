La giostra dei segretari democratici: 7 in 14 anni

Dopo due anni esatti, Nicola Zingaretti si dimette. Prima ancora di raccontare la sua segreteria, converrà dire una parola sul Pd, e per farlo non ci vuol molto, basterà osservare due cose.

La prima. Zingaretti è stato il settimo segretario del Pd (Veltroni Franceschini Bersani Epifani Renzi Martina Zingaretti). Settimo in quattordici anni. Non so se sia un record, ma mi domando quanti partiti possano reggere un tasso di sostituzione così elevato.

La seconda. Due anni fa, il 3 marzo 2019, Zingaretti vinse largamente le primarie, con oltre il 66% dei suffragi, davanti a Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Né Martina né Giachetti sono ancora nel Pd: il primo ha lasciato la politica per un importante incarico internazionale; il secondo è passato con Italia Viva. Chi ingenuamente pensasse che le dimissioni di un segretario diano una chance alla minoranza, converrà, con qualche meraviglia, che questa regola - fisiologica nella vita democratica di un partito - per il Pd non vale: la minoranza che aveva perso due anni fa ora non c’è più. Anche questo: non sarà un record, certo non è un segno di salute.

È piuttosto, il segno che il giorno della marmotta del Pd non finisce mai. Passo indietro di un altro anno. All’indomani delle disastrose elezioni del 2018, sempre nel mese di marzo, Zingaretti stende il suo «Manifesto per un nuovo partito democratico» che di fatto annuncia la corsa alla segreteria, e per spiegare la sconfitta elettorale scrive: «Sono emerse le ambizioni di ceti politici incapaci di combinarsi insieme e di fondare un inedito organismo politico. Così si spiega il moltiplicarsi delle correnti, delle ambizioni per carriere personali». Ieri, per motivare le dimissioni, non ha detto una cosa molto diversa: «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie».

Se però tutto fosse riconducibile alle tribolazioni di queste ultime settimane, e al logoramento a cui Zingaretti con le dimissioni sceglie di sottrarsi, sarebbe facile. Sarebbe appunto lo stesso film, la stessa storia, la solita solfa. In realtà, la lotta di potere e le rivalità personali c’entrano, ma c’entra anche un problema di linea politica grande quanto una casa.

Nel suo «Manifesto» Zingaretti scriveva che il Pd era diventato il partito dei garantiti, di coloro che votano in modo civile e ragionato sì, ma che non sentono la rabbia e l’insofferenza che cresce dal basso. Pensava, l’allora candidato alla segreteria, che per recuperare credibilità e consenso il Pd si dovesse liberare da un profilo esclusivamente di governo (cosa che non è affatto accaduta), e che bisognasse rigenerare il campo del centrosinistra (e anche questa cosa non mi pare che sia tanto accaduta). A chi allora gli chiedeva se questo non significasse aprire a un’alleanza con i grillini, Zingaretti rispondeva che no, mai, in nessun caso, che bisognava piuttosto riconquistare l’elettorato che aveva votato Cinque Stelle, non certo fare accordi o alleanze con il Movimento. Alle europee del 2019 il Pd si presenta così insieme alla sinistra di Bersani, D’Alema e Fratoianni, e prende quasi il 23%. Ma siamo solo a maggio. Tempo due, tre mesi e tutto è destinato a cambiare. Nicola Zingaretti, da lì in poi, sarà costretto sempre a rincorrere.

Cade infatti il primo governo Conte e Zingaretti chiede le elezioni: per lui, non c’è altra soluzione. Per gli altri, invece, una soluzione c’è: è un governo giallorosso, insieme ai Cinque Stelle. Dura da digerire, per il segretario del Pd che probabilmente pensava, andando al voto, di poter plasmare i gruppi parlamentari, ereditati dalla gestione Renzi, secondo il suo proprio disegno. Ma niente: la maggioranza si trova, e si trova pure il modo di confermare Conte premier, nonostante Zingaretti avesse chiesto che almeno la discontinuità rispetto alla precedente esperienza fosse marcata da una diversa guida del governo.

Ma cosa fatto capo ha, e Zingaretti fa di necessità virtù. La soluzione subìta diventa in poco tempo la chiave di volta della strategia zingarettiana: con i Cinque Stelle e con Conte, promosso immantinente a «punto di riferimento fortissimo dei progressisti». Renzi, del resto, è uscito dal Pd un minuto dopo la nascita del nuovo governo, e il segretario dem si convince a maggior ragione che il suo compito è allora civilizzare i grillini, ingentilirne i tratti, europeizzarli, e insomma: raccogliere certe istanze sociali e somigliargli anche un po’, in una logica di alleanza sempre più stretta.

Così, quando Renzi approfitta dell’appannamento dell’azione di governo (e della chiusura della finestra elettorale) per lanciare l’assalto al Conte bis, Zingaretti si infila da solo in un incredibile vicolo cieco: o Conte ter o voto. È la dèbacle di queste ultime settimane. Perché al voto non si va (né si vede come ci si sarebbe potuti andare, nel bel mezzo della pandemia) e nasce anzi un governo Draghi, con dentro una Lega subito baldanzosa, che sembra non pagare dazio per l’improvvisa piroetta europeista, mentre nel Pd (e pure nei Cinque Stelle) scoppia la guerra civile. Non solo: Conte rompe gli indugi e sceglie i pentastellati, e il punto di riferimento indicato da Zingaretti di bel bello se ne va, portando da quella parte, stando almeno ai sondaggi, una fetta sostanziosa di voti democratici.

Sic transit gloria mundi. Non è detto, in verità, che Zingaretti non ci ripensi o che l’Assemblea nazionale non gli chieda di tornare sui suoi passi, fino al congresso. Ma un segretario che sbaglia i tempi, e un partito i cui segretari non coprono mai il tempo di una legislatura, ne ha di cose da sistemare.







