Pensionati: benvenuti al Sud. Un passo per frenare la crisi

Giovedì 23 Agosto 2018, 23:02

Nello scorso maggio, dalle colonne di questo giornale, si proponeva, ad imitazione di quanto si sta facendo in altri paesi o in altre regioni dell’Unione europea (come il Portogallo, la Bulgaria o le Canarie) di agevolare fiscalmente i pensionati che trasferiscono in aree del nostro profondo Mezzogiorno la propria residenza. La proposta consisteva in un azzeramento delle imposte sulle pensioni per un periodo di dieci anni o in una sostanziale riduzione delle aliquote fiscali per un periodo di tempo indefinito. Sottolineavamo che questo...