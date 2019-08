CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi alla fine sono venuti al pettine. Il governo gialloverde, nato poco più di un anno fa sotto le stelle candenti del Partito Democratico, ha ultimato la sua corsa. Che Lega e M5S non potessero andare avanti a braccetto per tutta la legislatura, o per una parte abbondante di essa, al di là del reale cemento personale e generazionale tra i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo si poteva facilmente intuire già durante la stesura dell’ormai famoso fu contratto. Troppe le differenze politiche, culturali (e...