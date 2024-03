Rispetto ad una serie di eventi che hanno messo in ginocchio uno dei quartieri più dinamici della nostra città, il Vomero, riemergono dei ricordi di oltre trenta anni fa, quando nel mese di agosto del 1993 fui catapultato, su designazione dell’allora ministro degli Interni, Nicola Mancino, nel Commissariamento straordinario del Comune di Napoli. Il compito era quello di ripristinare le condizioni per il ritorno all’amministrazione ordinaria, avvenuta poi regolarmente con l’elezione del sindaco Antonio Bassolino.

La delega affidatami per l’applicazione della legge sulla mobilità del personale, approvata a livello nazionale, mi consentì di capire il perché del malfunzionamento di un’organizzazione comunale con allora più di ventimila dipendenti. Lo squilibrio tra dirigenti e personale adibito a funzioni di controllo e di esecuzione, il disegno di ruoli incompatibili con i compiti da svolgere, la prevalenza di figure come, ad esempio, gli uscieri e addirittura i bagnini comunali, l’assenza di mansioni fondamentali per il funzionamento di una città, peraltro al centro di un’area occupata da oltre tre milioni di abitanti (e allora non c’erano i turisti), mi resero edotto di un vero e proprio disastro organizzativo.

In questo quadro generale di inefficienza non pochi né irrilevanti erano i problemi legati all’impossibilità di svolgere servizi fondamentali in termini di vivibilità e sicurezza. Nonostante, cioè, l’evidente eccesso di personale, nell’organizzazione mancavano le figure e le risorse strumentali per la cura di un territorio anche topograficamente difficile.

Da napoletano, oltre che da amministratore legato ad una città bellissima e così male amministrata, riuscii a trovare il tempo per incontrare i responsabili dei vari servizi per potere programmare qualche intervento di urgenza consentito dalle risorse umane disponibili. In particolare, mi interessava conoscere le ragioni della sospensione delle ispezioni al sistema fognario, del mancato spazzamento delle strade, della inesistente cura del verde pubblico, dell’insufficiente sorveglianza del traffico veicolare. Tutto ciò, e la conclusione non era scontata, in presenza però sulla carta di personale di gran lunga eccedente una normale dotazione organica.

Ebbi così la possibilità di scoprire che le patologie amministrative non risiedevano nella mancanza di risorse umane, ma nel loro inquadramento e cattivo impiego. L’esercito di fognatori in servizio non poteva difatti essere impiegato nelle ricorrenti ispezioni alla rete fognaria perché mancavano i capi squadra a causa del loro invecchiamento o di acciacchi incompatibili con la funzione da espletare; le vie e i marciapiedi non potevano essere regolarmente spazzati perché mancavano i mezzi di pulizia (furgoncini, cestelli, uniformi e persino le scope); l’innaffiamento era reso difficile non dalla mancanza di personale ma dall’impossibilità di attingere l’acqua in assenza di bocche di innaffiamento; il presidio della circolazione e della viabilità quotidiana era fortemente penalizzato dalla difficoltà di operare “in strada” per vigili urbani affetti da bronchiti croniche, allergie da inquinamento e da protezione politica per farli lavorare al chiuso negli uffici.

Il ricordo sempre vivo di una situazione generale di sfascio induce oggi, dopo sei lustri, a riflettere su problemi rimasti ancora attuali nella realtà cittadina e a interrogarsi, di fronte ai drammatici avvenienti accaduti recentemente, forse soltanto per il momento limitati ad una zona importante ma limitata del perimetro urbano, su cosa sia cambiato nell’avvicendarsi di cinque amministrazioni comunali? Quali siano stati i progressi compiuti, quali i mezzi impiegati, quali i cambiamenti organizzativi, quali i futuri programmi di intervento?

Non si può dunque continuare a parlare di eventi catastrofici, di tragedie imprevedibili, di fatalità, per evitare di tirare in ballo il funzionamento della macchina amministrativa. La risposta ai tanti quesiti che si pongono di fronte a tragedie mortali e al procrastinarsi di situazioni di estremo disagio per la popolazione, non può che essere di natura politica. Al riguardo, bisognerebbe smettere di parlare di casualità e tentare invece di conciliare il superamento congiunturale di stati di emergenza con la programmazione di interventi strutturali destinati, fra l’altro, a cambiare i protagonisti e le procedure di funzionamento della macchina burocratica comunale.

Nel riconoscere i meriti dell’amministrazione attuale per il superamento dell’emergenza finanziaria e per l’avvio di eccellenti progetti di rigenerazione urbana, bisogna denunciare anche la difficoltà di realizzazione di progressi sostanziali e durevoli sul campo concreto e l’assoluta necessità, ora, di concentrarsi con urgenza sulla riforma delle società partecipate, superando i veti incrociati e operando una loro reale ristrutturazione in termini giuridici e manageriali. I cambiamenti indispensabili non possono né debbono essere ostacolati da una rappresentanza politica che appare spesso meno sensibile ai problemi d’interesse generale e più preoccupata di difendere feudi personali o di piccoli gruppi. Di fronte ai guasti prodotti da inefficienze e omissioni nella prestazione di servizi fondamentali, appare fondamentale puntare su criteri di managerialità. Non va nemmeno dimenticato che gli interventi di riorganizzazione e riequilibrio delle società comunali sono stati posti dal Governo centrale come una delle condizioni di fruibilità del Patto per Napoli.