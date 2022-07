Per quello che riguarda la questione del verde a Napoli sarebbe necessario forse uno sguardo sistemico, al di là di singole doglianze o di sterili polemiche. Dobbiamo constatare che da noi in larga misura i termini di verde pubblico e di giardini storici coincidono: questa condizione rappresenta il primo grande problema. In larga misura la parte sostanziale del verde pubblico – si pensi alla Villa Comunale, a Capodimonte, alla Floridiana – è un eredità dell’epoca borbonica, costituita da luoghi che con una certa difficoltà riescono a rispondere alla pur legittima domanda di spazi per la ricreazione, per il gioco, per il riposo richiesti dai cittadini di una città particolarmente densa; perché al tempo stesso oltre che spazi pubblici sono monumenti, ricchi di memorie artistiche, architettoniche paesistiche, botaniche, scrigni preziosi di culture passate attente alla civiltà del giardino. Altra parte, seppure negata, è costituita da oasi preziose di verde altrettanto secolare, di proprietà pubblica e oggetto di manutenzioni a spese del contribuente, incluse negli standard urbanistici come spazio pubblico ma negate e offerte soltanto a pagamento ai turisti: mi riferisco a episodi come i giardini di Santa Chiara o di San Gregorio Armeno fatti oggetto di gestioni poco limpide rispetto alla destinazione urbanistica a spazio pubblico che dovrebbero conservare: spazi che pure meriterebbero l’attenzione che finora è mancata.

Non è improprio dunque assumere che lo stato unitario, il Regno sabaudo, il fascismo, la Repubblica in questo ambito hanno creato davvero poco: e tra gli esiti più interessanti della cultura di fine anni Trenta vi è il parco del Virgiliano che, mentre ha ormai assunto i caratteri di giardino storico, non vive certo il suo momento migliore, oggetto come il suo intorno di un inaccettabile degrado. Dello stesso periodo, e collegato fisicamente e idealmente al Virgiliano, vi era il parco della Mostra d’Oltremare: un quartiere fieristico che – contrariamente alla E 42 di Roma – era pensato come lussureggiante parco da offrire alla libera fruizione del quartiere quando non vi fosse la Triennale delle Terre d’Oltremare, con una ricchissima offerta di specie vegetali esotiche, ma che oggi è recintato, non liberamente accessibile, e aspetta come tutto il quartiere fieristico un radicale, profondo ripensamento.

Se volessimo esasperare i termini potremmo riassumere che: in larga misura il verde pubblico o idealmente tale di cui disponiamo a Napoli presenta natura storico-monumentale: quando precluso al libero accesso pur in zone assai carenti di verde risulta meglio conservato (Chiostro di Santa Chiara o di San Gregorio Armeno) o potenzialmente restaurabile e conservabile (Mostra d’Oltremare), e quando invece offerto alla pubblica fruizione in condizioni decisamente meno esaltanti (si pensi soprattutto alla Floridiana o alla Villa Comunale) con la eccezione del Parco di Capodimonte, che presenta il vantaggio di una estensione notevole tale da poter accogliere un numero notevole di cittadini senza eccessivi traumi, nonché una notevole lungimiranza progettuale. Ad esemplificare l’assunto, si pensi specialmente alla Villa: in molti rimpiangono che i fondi MIC PNNR non abbiano finanziato il restauro della Villa Comunale, ma personalmente ritengo che sarebbe stato inutile un restauro se prima non si fosse calcolato il carico giornaliero sopportabile dalla struttura storica; carico che sicuramente non è quello attuale del sabato e della domenica. È sotto gli occhi di tutti che una cosa era la manutenzione quando la Villa era soprattutto un giardino di quartiere, altra cosa è adesso quando il giardino sul mare è divenuto l’affollata area di ricreazione complementare al gran numero di ristoranti e baretti del lungomare a servizio di una platea molto più ampia del quartiere, e sicuramente a scala della città metropolitana.

Io credo che in questi termini si debba riconsiderare globalmente la questione del verde a Napoli, misurando le esigenze di fruizione con quelle di restauro e trasmissione alle generazioni future, nonché quelle paesistiche con quelle ambientali: ricordiamo che in questo anno è stata modificata la Costituzione per accogliere la tutela dei valori ambientali accanto a quelli paesistici, e che la sintesi richiede nuovi orizzonti e nuove sensibilità. In un’ottica sistemica quindi bisognerebbe:

Assicurare al verde pubblico precluso la possibilità di fruizione in quantità sostenibili

Prima del restauro del verde degradato – come nel caso della Villa – bisognerebbe fare degli studi per verificare quali numeri di visitatori il giardino può tollerare per non distruggersi, e attuare un piano di fruizione coraggioso, anche a costo di mettere dei tornelli per controllare i flussi e chiudere le porte ove raggiunto il numero massimo.

Incoraggiare quegli enti virtuosi – e penso alla Disciplina della Santa Croce a Forcella o all’Archivio di Stato di Napoli, con l’ambizioso piano promosso da Candida Carrino, o ancora alla Università Parthenope con l’erigendo campus di via Campegna – che aprono alla collettività gli spazi verdi di propria pertinenza per sopperire in parte alla carenze di una città troppo densificata nell’ultimo secolo.

Creare, e qui è il punto essenziale, nuovo verde pubblico, per alleggerire le strutture storiche che mal sopportano gli eccessi di fruitori, e per migliorare le generali condizioni ambientali.

Siamo tutti d’accordo che i parchi storici mal si adattano a attrezzature per il gioco dei bambini, altalene, giostre, etc, ad aree per il fare pic-nic o per lo sport en-plen air, per far scorazzare i cani, per fare sport all’aria aperta e cosi via. Ma siamo altrettanto convinti che una città come Napoli non possa precludere ai cittadini le attività ricreative. Accanto al recupero di aree che hanno grandi potenzialità – si pensi in particolare alla collina cimiteriale di Poggioreale ed in specie al bellissimo e a dir poco trascurato giardino dei Colerici – bisogna creare nuovi parchi attrezzati, ben collegati, e paragonabili a quelli delle moderne città europee. Tornado all’assunto iniziale bisogna guardare al verde in una prospettiva sistemica. Nonostante che a volte si ha la sensazione che a Napoli “i foderi combattono e le spade stanno appese”, penso che la città abbia tutte le competenze per affrontare in maniera addirittura innovativa. Certo può spiacere che all’atto di votare per la Commissione paesistica, il Consiglio comunale la abbia voluta privare delle competenze botanico-agronomico previste dal regolamento per logiche tutte partitiche, ma altri segnali sono favorevoli: negli ultimi anni la Soprintendenza ha mostrato sempre maggiori sensibilità e competenze per questi temi; l’Università ha tutte le carte in regola per sostenere scientificamente tali programmi (si pensi che lo studio del BAP della Federico II ha consentito di ottenere tra i pochissimi fondi (20%) destinati al sud nel bando MIC PNNR il contributo per il prezioso giardino di palazzo Cellammare); un unico assessorato assomma le deleghe (e le sensibilità) per la salute, per il verde e per il cimitero essenziali per questo discorso.

L’auspicio è dunque che sin da subito non si parli più isolatamente della Villa o del Virgiliano ma di un necessario e urgente piano generale per il verde a Napoli, condotto avvalendosi delle migliori competenze.