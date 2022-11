La complessa situazione dell’economia italiana non consente di poter giocare troppo con le parole. Il Superbonus giova ad occupazione e ambiente più delle norme di semplificazione e accelerazione di cui parla il presidente della Regione Campania, De Luca.

Per il M5S il Superbonus è un provvedimento di bandiera? No, è una misura reale di sostegno alle famiglie e alle imprese. La recessione si batte con politiche espansive e il Pil è cresciuto in questi anni anche grazie al Superbonus. L’assessore Discepolo sostiene, in un intervento su “Il Mattino”, che non vi sia stata utilità pubblica nell’applicazione della misura: vuol dire ignorare i reali risultati fin qui ottenuti. E appare un errore non mettere in relazione la necessità di attrezzare la Campania con nuove norme urbanistiche e gli interventi del Superbonus.

Il Superbonus è una misura per la difesa dell’ambiente e del sistema produttivo (900 mila posti creati, taglio delle emissioni inquinanti pari a - 900 tonnellate di Co2, risparmi in bolletta per 500 euro l’anno a famiglia, + 43 miliardi per le casse dello Stato). Riveste insomma una molteplicità di significati per le nostre comunità e non va ridotto a materia su cui consumare rivalse politiche come sta avvenendo nel Paese e in qualche misura in Campania.

Abbiamo messo a sistema una norma di cui beneficiano imprese e proprietari piccoli e grandi, più o meno abbienti senza distinzioni, contribuendo alla crescita del Pil. Un sistema che ha messo in moto gli studi professionali che languivano nel post Covid, ha sviluppato finanche nuove professioni nel settore del credito, ha dato lavoro a migliaia e migliaia di carpentieri e ferraioli. Abbiamo reso sicure ed energeticamente efficienti, quindi di maggior valore, le case degli italiani.

Sono 18 le categorie dell’indotto che ne hanno beneficiato. Nomisma dice che a giugno, a fronte di 38 miliardi di costi, il valore aggiunto sul sistema economico dei bonus in edilizia è di 124 miliardi e il Censis spiega che a fronte dei 55 miliardi investiti c’è un valore aggiunto di 115 miliardi; con il gettito fiscale si ripaga la spesa al 70%. Oggi, tutto questo deve fare i conti con un sistema complessivo che è in estremo ritardo nei controlli incrociati, che pure esistono, in funzione antitruffa. A peggiorare le cose, la resistenza del mondo delle banche, tutt’altro che rassicurate dai balletti del governo che vuole cambiare in corso d’opera le regole del gioco.

La maggioranza parlamentare nazionale ovviamente su questo ci gioca e non vorrei che il gioco piacesse anche alla maggioranza del governo regionale. Abbiamo già visto come ha agito sui temi dell’urbanistica e del governo del territorio nel corso di questa estate, imponendo norme, a dire della giunta De Luca, di semplificazione e accelerazione in materia urbanistica, ignorando sia i moniti delle organizzazioni ambientaliste e professionali nel corso di audizioni-lampo, che quelli contenuti nelle decine di emendamenti da noi presentati.

Alle imprese che operano grazie al Superbonus e sono in overbooking (non ce la fanno a rispondere alle richieste che arrivano), non serve una nuova stagione di liberalizzazione indiscriminata delle costruzioni. E ai cittadini serve riqualificare il costruito e preservare il territorio: si fa con il Superbonus e con una buona pianificazione urbanistica.

Il risultato è che oggi quella norma di semplificazione dovrà essere rivista dopo l’interlocuzione con il Governo che l’ha bocciata in toto. Una norma anticostituzionale che nuoce all’ambiente e ai piccoli proprietari e che può innescare contenziosi infiniti. Pensata male e scritta peggio. Senza Piano urbanistico e con norme di settore vecchie di decenni, con la politica delle proroghe infinite degli strumenti urbanistici scaduti nei comuni (i Puc), non si fa l’interesse dei cittadini. Oggi si sposta l’attenzione sul Superbonus tacendo sul pasticcio in materia urbanistica che - innescando polemiche per mesi con il Mibac (ricordate la contesa con la dirigente Cipollone?) - ha isolato la Regione Campania quando c’era un governo amico, figuriamoci oggi. Ecco, su questo vorremmo un confronto in un tavolo con i portatori di interesse, uscendo dalle segrete stanze. Il tempo che si perde in manovre per compiacere il partito del cemento (trasversalmente iscritto alla maggioranza e a una parte della minoranza) va a danno delle future generazioni.

* Consigliere regionale M5S Campania

Componente Commissione Urbanistica