Caivano, (non era) Italia.

Caivano, Parco Verde, il buco nero davanti agli occhi foderati di tutti, come la lettera rubata ma in bella vista di Edgar Allan Poe. Di tutti, non solo delle istituzioni – assenti tanto quanto la cosiddetta società civile a bordo vasca. Parco Verde, un agglomerato di cemento tirato su come un fungo dopo il terremoto dell’Ottanta e con finestre chiuse in una bolla, la stessa che per un tempo dilatato ha protetto i carnefici dei piccoli Antonio e Fortuna, gli assassini della porta accanto che si sono mossi in una giungla ben lontana dalle leggi e dall’etica. Pensavamo che quei due corpicini martoriati avessero quanto meno risvegliato coscienze assopite, che l’orrore – dopo aver fratturato le ossa fragili del bene – avesse riattivato atomi di civiltà. E invece le coscienze si sono girate dall’altra parte, comodamente, dopo il teatrale sussulto sul palcoscenico dell’indignazione. Tanto che, sul finire dello scorso agosto torrido e drammatico, alle porte di Napoli, in quel Parco che ha poco di parco e assai meno di verde si è consumato un ennesimo scempio, gli abusi subiti da due cuginette di 11 e 12 anni ad opera di un branco di minori e maggiorenni, tra lo scheletro e le rovine di un centro che fu sportivo e che è stato riparo e occhio delle violenze più truci e vigliacche. Da non crederci, quando per primi, sul Mattino, grazie a Maria Chiara Aulisio, quel giorno riportammo e titolammo una storia talmente abietta da sperare inconsciamente che non fosse vera fino in fondo.

Caivano, (eppure era) Italia.

Un prete, un pugno di insegnanti, qualche associazione di volontariato, un po’ di forze dell’ordine – una compagnia dei carabinieri dal luglio del ‘22. Non una farmacia, non un supermercato, di palestre neanche a parlarne al Parco Verde, escrescenza di un paesone da 35mila abitanti. Un Comune sciolto come aprire e chiudere il rubinetto dell’acqua. E poi, oltre il bunker, la droga che circola a fiumi, la camorra che decide a chi dare le case e a chi toglierle, l’illegalità elevata a sistema nel mar grosso della disoccupazione e la violenza come metodo trasversale alle generazioni.

La bellezza e la storia di Napoli vicine eppure a distanza siderale dal cuore degli uomini; un quartiere che è una terra di mezzo in un contesto senza regole e senza Stato - quando lo Stato non viene vissuto come ostile e nemico. Eppure qualcosa è accaduto dopo il senso di nausea e rabbia per i fattacci di agosto. Qualcosa che, al di là della ritualità degli alti lai del momento (e delle conseguenti diatribe di rito, stucchevoli quanto improduttive), sta ribaltando la narrazione consueta. Da fine agosto a l’altro ieri non c’è stata solo la presenza costante di premier e ministri, che sarebbe scorretto e ingeneroso liquidare snobisticamente come una sfilata; ci sono state azioni concrete, così come nella concretezza vanno positivamente giudicate anche le mosse degli enti locali, vertici di Regione e Area metropolitana, commissario straordinario e prefetti. È quanto deve lo Stato nel suo insieme, senza colorazioni politiche, alle persone perbene del Parco Verde, gente sepolta per stagioni da montagne di parole inutili o ferite da promesse mai mantenute. Ecco, è su questo terreno che la politica deve misurarsi: il recupero del centro Delphinia non può che essere un primo passo, importante, strategico, ma se fosse il solo nel deserto permanente sarebbe comunque un tradimento per il Parco e simbolicamente per tutte quelle periferie che, da sud a nord, attendono che una parola bella e affascinante come riqualificazione porti con sé lavoro, trasporti, scuole sempre aperte e con più educatori, istruzione di ogni livello, strutture per i giovani e gli anziani, abitazioni che non siano tuguri, verde e ambiente – non sputi di giardinetti - che restituiscano dignità a chi lì vive anche quando le luci si spengono.

Caivano, (torna a essere) Italia.

Così il Parco Verde, sineddoche della condizione delle aree più disagiate del Paese e di un Mezzogiorno che si muove tra affanni speranze smottamenti, rappresenta una sfida. Il governo ha deciso di spendersi giocando su questo piano inclinato la sua credibilità (perché poi non ci sono soltanto gli scenari internazionali e le manovre economiche a essere sismografo di una azione complessiva); e così le altre istituzioni impegnate su un territorio dimenticato. Le polemichette lasciano il tempo che trovano, sarà la realtà dei fatti eventualmente a farle evaporare. La rinascita ora è possibile, sostiene don Patriciello; anche se prosciugare una palude non è opera di un giorno.

Allo Stato si chiederà, nel 2024, di fare lo Stato. A Caivano e alla sua gente – in particolare ai giovani - di essere partecipi di un processo difficile, complesso, faticoso. Ne va del futuro: se stare dalla parte di un Paese che vuole definirsi civile oppure stagnare nel perimetro di una “no man’s land” dove anche gli innocenti risultano colpevoli.

Perché Caivano vuole essere Italia.

A ciascuno il suo. Al giornali come il Mattino il compito di esserci, di presidiare, di informare, oggi e sempre. Oltre la superficie del fatto. Ce lo ha insegnato un maestro di giornalismo come Paolo Graldi. Che non avrebbe mai mollato la presa, questo è certo.