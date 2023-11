Da più parti è stato notato che nel corso delle tante manifestazioni di solidarietà con Hamas nelle Università e nelle piazze occidentali serpeggia con sempre maggiore evidenza una critica radicale dell’Occidente. Più precisamente, si tratta del rifiuto e della presa di distanza rispetto all’ipocrisia di quest’ultimo, che predica diritti, progresso e democrazia, pur avendo praticato (e continuando perlomeno a non ostacolare) colonialismo, oppressione e sfruttamento economico.

Va subito osservato che quanti solidarizzano o simpatizzano con Hamas rimuovono o dimenticano che si tratta di un movimento islamico, nel quale dunque la separazione “occidentale” tra dimensione politica e dimensione religiosa non solo non ha luogo, ma viene tenacemente avversata. In conseguenza di ciò, domina in esso una sacralizzazione del potere, inconfutabile e inoppugnabile.

A questo livello, la differenza con l’Occidente è totale e non può essere sottaciuta, nonostante tutte le censure, per tanti versi fondate, che meritano i crimini e le omissioni della civiltà occidentale.

Sennonché, con tutta la sua ipocrisia e i suoi limiti, cioè con tutte le sue realizzazioni mancate e le sue “promesse non matenute”, per riprendere l’espressione di Jürgen Habermas, la modernità occidentale ha reso e continua a render possibile una forma di vita collettiva in cui nessun potere sia in linea di principio insindacabile e nessuna autorità risulti, in quanto tale, indiscutibile; in cui, dunque, la legalità istituita continui per definizione a essere criticabile e perfezionabile.

Quest’aspetto della civiltà occidentale e delle sue istituzioni liberal-democratiche ha una portata emancipatrice e responsabilizzante, poiché al suo interno la vita collettiva non è più orientata e guidata dalla ripetizione necessaria e obbligata di modelli di comportamento collaudati nel passato o imposti da autorità assolute.

In realtà, è proprio questa sempre possibile deviazione da paradigmi oggettivi che la critica della civiltà occidentale formulata nei termini precedenti prende di mira. In realtà, critica della civiltà occidentale e rifiuto della modernità vanno di pari passo. Ciò che li unisce è un’inguaribile nostalgia per le forme di vita vigenti nelle società tradizionali, purtroppo andate perdute a causa della modernizzazione dei comportamenti e delle mentalità.

Il principale protagonista di questa trasformazione è stato il processo di secolarizzazione, che nell’Europa moderna ha posto fine al primato assoluto della comunità rispetto alle pretese “individualistiche” dei singoli, e contemporaneamente ha fatto crollare l’assolutezza della tradizione e la sua presunta armonia.

Per questa ragione, il combinato disposto di critica della civiltà occidentale e rifiuto del mondo moderno finisce per orientarsi verso un ritorno alla dimensione religiosa, privilegiando però, l’islamismo, sostanzialmente estraneo all’Europa (non è un caso che René Guénon, uno dei padri del tradizionalismo anti-moderno e antioccidentale del Novecento, dapprima si convertì all’Islam e poi si trasferì al Cairo). All’interno dell’Europa, invece, la secolarizzazione delle sue radici ebraico-cristiane ha fatto emergere un tipo di individuo per il quale qualunque forma di sacralità del potere, tanto sul piano religioso, quanto sul piano profano, risulta in fin dei conti improponibile.

Al contrario, dove il ritorno all’integralismo religioso ha avuto successo, a cominciare dalla rivoluzione islamica in Iran alla fine degli anni 70, il rifiuto della modernità occidentale s’è immediatamente caricato di effetti liberticidi. Rimuovere il problema o sottovalutarne la portata dispotica, come fanno in modi e per ragioni diverse gli odierni critici dell’Occidente, è atteggiamento miope e alla lunga inevitabilmente autodistruttivo.