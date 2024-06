Se l’Unione Europea è un complesso meccanismo retto da una certa dialettica fra il consiglio dei capi di governo e le dinamiche delle forze politiche nel suo parlamento, è difficile negare che il nostro Paese veda davanti a sé la prospettiva allettante di poter giocare un ruolo di primo piano nella costruzione della prossima legislatura.

Giorgia Meloni è infatti ad un tempo alla testa di un governo nazionale che esce rafforzato dalle urne e al vertice di un gruppo parlamentare europeo che beneficia, sia direttamente che indirettamente di quel vento di destra più volte evocato nei mesi passati. La sua posizione è indubbiamente centrale. I vertici dei governi europei di maggior peso, Francia, Germania, Spagna, escono malconci dalla prova elettorale, mentre lei stabilizza il cambio di passo che si è avuto nei nostri equilibri interni. Al contrario di altre componenti della destra, Afd in Germania, ma anche il partito della Le Pen in Francia, ha sempre tenuto un posizionamento internazionale che ha collocato l’Italia nelle giuste coalizioni sia per quel che riguarda l’atteggiamento verso il neo imperialismo russo, sia per quel che concerne la difficile partita che si è aperta in Medio Oriente con l’esplosione del terrorismo di Hamas e la conseguente rabbiosa reazione israeliana.

Non è un particolare da poco, perché, come si vedrà anche tra poco con la riunione del G7 in Puglia, ciò la rende un interlocutore credibile e interessante nella ribollente geopolitica di questi mesi e sicuramente dei prossimi. Ci si aggiunga che può vantare una performance del suo governo che ha smentito tutte le cupe previsioni dei suoi avversari: l’economia va bene, la situazione sociale non è dilaniata da contese incontenibili, il sistema politico certamente sconta i cambiamenti inevitabili quando mutano le maggioranze politiche, ma nulla che possa far realmente pensare all’avvio del temuto e propagandato “regime”(un termine a cui si è sempre fatto disinvoltamente ricorso, da quello democristiano, a quelli craxiano, berlusconiano, e via elencando).

Con risultati elettorali in costruzione che andranno poi analizzati a fondo sia per quel che è successo a casa nostra, sia per quel che si è verificato negli altri Paesi della UE, prevedere già ora come si svolgerà il confronto europeo sarebbe inappropriato. Possiamo però constatare che l’andamento generale pone nelle mani della nostra presidente del Consiglio molte opportunità per confermarsi in un ruolo centrale e probabilmente anche per diventare se non “la” regista, almeno uno dei principali registi della partita che si giocherà nella costruzione del nuovo quadro dell’UnioneEuropea. Ciò le richiederà nervi saldi e resistenza alle sirene di coloro che vedono sempre dietro ogni vincita l’occasione di far saltare il banco. Sinora Giorgia Meloni, a parte qualche tatticismo inevitabile nei momenti caldi elettorali, ha mostrato la freddezza e la pazienza necessarie per gestire quel successo eccezionale che l’ha portata dall’essere la guida di un piccolo partito al 4% al ruolo di presidente del Consiglio come esponente del partito di maggioranza relativa.

Deve continuare su questa strada, consapevole, ma lo è certamente, che ci saranno non solo avversari, ma anche alleati che non saranno disponibili ad aiutarla in questa impresa. Ovviamente nessun serio analista di cose politiche si immagina una situazione idilliaca incui per il vincitore di una contesa difficile ci siano solo onori e la resa incondizionata di tutti gli oppositori, palesi od occulti che siano. Il fatto è che oggi si dovrebbero invitare tutti, in primis in Italia, ma non solo, a valutare che non si sta giocando un torneo sportivo fra squadre, ma che si sta affrontando una partita complessa per il posizionamento di fronte al riemergere dello squilibrio del quadro internazionale. Per questo non è proprio il caso che l’Italia sprechi una buona occasione di consolidare la sua posizione, facendosi ingabbiare nell’avventura dei piccoli scontri di bandierine. La fisionomia del futuro assetto della UE non è una materia da impostare conl’occhio a certi conteziosi ritual-polemici che ci portiamo dietro da troppo tempo. Il nostro sistema economico non solo ha bisogno di poter stare in modo appropriato nel contesto che sta emergendo dalle transizioni a cui abbiamo assistito (e che non sono affatto finite), ma deve mostrare, come peraltro sta facendo, di avere le carte in regola per sfruttare le nuove opportunità che si stanno aprendo.

Pensiamo,tanto per fare un esempio, a quel che si potrà fare con un deciso investimento su una politica mediterranea che si relazioni in modo coraggioso con la situazione dell’Africa e su una politica industriale che allenti vincoli che ci danneggiano nella concorrenza globale bocciati dagli elettori . Infine si tenga conto che da domani molto si metterà in moto. Ben pochi staranno con le mani in mano: Macron ha sciolto l’assemblea nazionale, accettando la sfida del lepenista Bardella. C’è da sperare che da noi i risultati delle urne europee mettano fine ai cedimenti alla politica-spettacolo. Non avrebbe senso continuare nelle esasperate polemiche di parte, quando invece si è davanti all’opportunità per l’Italia di avere nella Ue un ruolo all’altezza della sua tradizione di stato fondatore.