In Russia i conti si fanno. Non è la prima volta né sarà l’ultima, ma poche volte erano così attesi. Dopo il fallito colpo di mano di giugno, Ian Brenner, presidente dell’influente think tank Eurasia group, definì Evgenij Prigozhin «un morto che cammina». E tanti come lui avevano previsto l’eliminazione dei capi ribelli di Wagner. Quello che è certo, è che alcune autorità russe hanno comunicato lo schianto del suo aereo privato, dove viaggiava insieme al suo temuto vice, Dmitrij Valer’evič Utkin.

I canali vicini a Wagner hanno rincarato la dose, dicendo che non è un incidente, ma è stato abbattuto, e dai russi. Se Prigozhin aveva sfidato Putin ordinando la “marcia della giustizia” su Mosca, era stato Utkin, a dirigere con successo le operazioni, abbattendo aerei ed elicotteri dell’esercito. Poche ore prima è stata notificata la rimozione del generale Sergej Surovikin, comandante delle forze aerospaziali e alleato di Prigozhin.

Si tratta di un passaggio storico, non solo per la guerra in Ucraina, quanto per il potere di Putin e il futuro della Russia.

Innanzitutto, perché un rapido sguardo alla storia delle dittature del XX secolo, naziste o comuniste, ci mostra sempre la necessità di eliminare potenziali nemici interni ai regimi stessi. L’elenco è infinito, dalla notte dei lunghi coltelli voluta da Hitler contro le SA (l’ala forte del suo partito) ai processi decisi da Stalin a Mosca (che liquidò buona parte dei vecchi apparati comunisti) alla Rivoluzione culturale di Mao (con cui si liberò di molti dei nemici del Pcc).

Un elemento decisivo per i dittatori, per confermare il loro potere, difendersi o semplicemente legittimarsi nei momenti di maggiore e più complicata trasformazione dei regimi. In secondo luogo, ed ancora più importante, perché conferma alcuni principi fondamentali delle autocrazie che nel XXI secolo hanno sostituto le dittature: la necessità di impedire potenziale alternative nazionali. Gli autocrati sono stati, su questo terreno, estremamente efficaci ed innovati.

I regimi hanno lavorato sulla triangolazione tra controllo, repressione e consenso, cercando di evitare l’immagine feroce del XX secolo. Il primo elemento è la progressiva centralizzazione dei mezzi di comunicazioni, dell’economia di stato (e non solo), di tutte le istituzioni intermedie e giudiziarie. Il secondo è la repressione selettiva di avversari politici e sociali, sia con interventi diretti (omicidi o incarcerazioni) che indiretti (delegittimazione e isolamento).

Infine, l’organizzazione del consenso è gestita attraverso la redistribuzione di una parte dei proventi di materie prime, la costruzione di narrazioni efficaci basate sulla supervisione degli istituti di formazione o di produzione di notizie. Insomma, le autocrazie mantengono degli spazi aperti per non farsi etichettare come i loro predecessori, ma con l’obiettivo di perpetrarsi al potere ed impedire qualunque sfida che possa sostituirle nei propri stati.

Senza tornare al passato, basta vedere negli ultimi dieci anni come Ortega in Nicaragua, Khamenei in Iran o Maduro in Venezuela hanno mostrato di sapere reprimere i competitori nazionali mantenendo amici ed alleati compiacenti in molte parti del mondo. Anche Putin, in termini diversi, ha eliminati partiti e giornali di opposizioni, fino alla stretta decisa con la guerra e con le condanne simboliche assegnate a Navalny. Restando un riferimento per intellettuali, partiti e giornalisti di mezzo mondo, in qualche caso fino a oggi.

Al di là di ogni differenza, tutto questo su un principio fondamentale: la compattezza gerarchica e fidelizzata del proprio gruppo partitico, oligarchico o religioso. Quando questa compattezza si spezza, l’autocrate e il regime rischiano tutto, all’interno e all’esterno. Sono gli uomini del proprio clan coloro che possono spezzarne la solidarietà, indebolendo la forza del regime e di converso l’immagine sacra del leader. Niente è più pericoloso, per Putin o per i suoi emulatori, di una crisi interna. Solo con una rottura nel blocco dominante, il regime si può indebolire e possono prendere fiato oppositori interni, avversari esterni, dissidenti. A oggi non possiamo analizzare i caratteri della fine di Prigozhin per la scarsità di fonti autorevoli, ma una cosa è certa. Nessuno aveva indebolito e messo a rischio il regime come lui. Per questo, un modo o nell’altro, i conti si dovevano fare: era in gioco non solo l’esito della guerra, ma l’idea stessa del potere, della forza e del ruolo del capo.