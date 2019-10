Perché i politici dovrebbero studiare gli economisti da Nobel

Dopo l’assegnazione del premio Nobel per l’Economia 2019 a Esther Duflo, Abhijit Banerjee e Michael Kremer – docenti presso il Mit e l’Università di Harvard - per aver sviluppato un procedimento basato su una serie di osservazioni sperimentali volte a valutare l’efficacia di determinati provvedimenti attuati nel campo socioeconomico, si è improvvisamente riacceso il “sempreverde” dibattito su cosa debba prevalere tra teoria e pratica per una lettura (e conseguente interpretazione) corretta e realistica dei fatti economici (e non solo), non unicamente a fini investigativi, ma anche previsivi e decisionali. Ricordiamo che i tre studiosi hanno introdotto una metodologia capace di porre in luce come alcune politiche di sviluppo e di welfare, se ben individuate ed efficacemente utilizzate, possano sconfiggere – o perlomeno attenuare – la povertà nel mondo. Si tratta, in sintesi, di confrontare due contingenti di popolazioni simili, ad uno dei quali viene “somministrata” una data politica di welfare (nel settore della Salute, in quello dell’Istruzione, per fare degli esempi) per poi verificare, con dei test statistici, se i comportamenti successivi dei due gruppi sono significativamente diversi a causa dell’agire dello strumento di welfare.

Al di là dei meccanismi metodologici, l’aspetto più interessante delle loro ricerche può ritrovarsi nell’impostazione empirica della loro attività e questo approccio sperimentale ha avuto un tale successo da diventare un passaggio fondamentale nelle ricerche economiche sullo sviluppo e sulla crescita. Il messaggio inviato dai premi Nobel è, pertanto, molto chiaro: gli aspetti teorici sono importanti, gli “eleganti” modelli matematici rappresentano riferimenti essenziali di riflessione, ma occorre coniugarli con l’esperienza diretta al fine di effettuare le scelte di policy più corrette e più efficaci. Naturalmente, così come non esiste una teoria economica unificatrice, ovvero valida per qualunque situazione, è altrettanto vero che serve un insieme di esperienze sul campo per trarre conclusioni comuni. Insomma, da un lato è difficile formare “specialisti della generalità” ma dall’altro è forte e concreto il rischio di trarre conclusioni generali da esperienze frammentate, soggettive e poco coordinate, le quali tendono a privilegiare il contesto per il quale ognuno di noi si sente più attrezzato.

In questi giorni siamo alle prese con decisioni di Politica economica estremamente importanti (legge di Bilancio) e il governo sembra aver smarrito la strada maestra, sia per quanto riguarda l’azione di reperimento delle risorse che per come e dove destinarle (e i chiarimenti richiesti dall’Ue sulla manovra sembrano esserne una conferma). Spieghiamo meglio: “sistemata”, si fa per dire, la questione dell’Iva, si è aperto un complicato dibattito su una serie di tematiche che stanno disorientando – e non poco – i cittadini, anche per il modo con cui vengono presentate. Infatti, si discute (è un eufemismo!) di plastic tax, di sugar tax e di cashless, di superticket nella Sanità, di bonus facciata, di green new deal, per non parlare poi di Family act e di ticket elettronico per i buoni pasto, mentre, se le decisioni da assumere fossero “attente” ad un approccio più generale e meno frammentato, più coordinato e meno soggettivo, più basato sulla conoscenza dei fatti e meno sulla percezione degli stessi, ci si accorgerebbe della necessità di procedere per altre strade più virtuose, in considerazione del fatto che l’economia italiana ha praticamente smesso di crescere da almeno un biennio, anche se – ed è singolare – un coefficiente di crescita è sempre inserito nelle previsioni, ma quasi mai realizzato (e ciò dovrebbe farci riflettere). Facciamo degli esempi: entriamo nel campo del welfare, molto caro alle famiglie italiane, e ci chiediamo: visto che la nostra spesa sociale annua ammonta a poco più di 500 miliardi di euro (fonte Eurostat 2017) e poco meno del 60% viene destinato alle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità (16,3% del Pil) - a fronte del 44% della media Ue (12,4% del Pil) - mentre alla funzione Famiglia (numerosa in particolare) viene destinato soltanto il 6,1% del totale della spesa (l’1,8% del Pil), contro una media Ue pari all’8,5% (2,5% del Pil), il governo dovrebbe consentire alla Ministra della Famiglia Bonetti di avviare fin da subito e integralmente, senza attendere il 2021, la sua riforma (appunto il Family act) di sostegno economico alle famiglie, anche per contrastare la denatalità, vera priorità per il futuro di questo Paese. Dove prendere le risorse? Da un’immediata modifica, anche parziale, di “quota 100” dato che l’Italia ha bisogno di nati e non di giovani pensionati, come ci dicono le verifiche empiriche.

E poi che dire del cuneo fiscale, la cui riduzione prevista favorisce soltanto i lavoratori; ebbene, in un Paese dove l’occupazione è stagnante - e in ritardo nei confronti degli altri Paesi europei - e l’industria manifatturiera è in continuo e sensibile peggioramento (gli ordinativi si sono ridotti del 10%, fonte Istat), sarebbe quanto mai utile incentivare le imprese – riducendo in misura incisiva il costo del lavoro - con l’obiettivo di dare slancio alla produzione e con un accordo basato sulla creazione di nuovi posti di lavoro, salvo verificarne empiricamente gli esiti in un momento successivo. Pure in questo caso è la realtà osservazionale ad indicarci la gravità della situazione e la necessità di operare anche in questa direzione (siamo portati a pensare che molte famiglie sarebbero disposte addirittura a rinunciare a poche decine di Euro al mese sapendo con certezza che saranno destinate a generare lavoro per i propri figli!). Coraggio, quindi, siamo ancora in tempo (forse) per aggiustare il tiro, considerando che un’Italia sempre in precario equilibrio non aiuta a crescere.

