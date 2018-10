Perché il volo dello spread non colpisce solo le banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Ottobre 2018, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle polemiche sulla manovra economica del governo ci sono due livelli di attenzione molto diversi tra loro. Il primo è quello dell’Ue, della Banca Centrale Europea, del Fondo monetario Internazionale, della Banca d’Italia e così via: anche ieri una pioggia di moniti da sfondare gli ombrelli. Poi c’è la pubblica opinione: pensa allo spread oltre 300 come una roba da Lor Signori, cosa che non la riguarda. Sarebbe corretto informarla che così non è. La maggioranza di governo ha dalla sua un...