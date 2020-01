Perché la buona politica deve occuparsi (seriamente) del futuro dei giovani

È appena iniziato il terzo decennio del XXI secolo e, come accade spesso in questi casi, si cerca di fare consuntivi (del passato) e preventivi (del futuro). Per quel che riguarda il nostro Paese e muovendoci su un piano socioeconomico, non v’è alcun dubbio che l’evento del primo decennio che ha maggiormente interessato i cittadini può individuarsi nell’adesione alla moneta unica, mentre il secondo decennio può essere archiviato come il periodo, seppur non continuativo, di crisi economica e sociale più lunga e più intensa degli ultimi tempi. In tutti e due i casi, però, non siamo stati pronti a valutare in pieno la portata dei due fenomeni e a prevederne le reali conseguenze, creando in questo modo non trascurabili squilibri interpretativi e di comportamento. Perché è accaduto ciò? Diciamo subito che, oltre ai possibili imprevisti internazionali, nel Paese regna una continua emergenza decisionale causata in parte dalle continue campagne elettorali che spingono i decisori pubblici a guardare e a «tamponare» il presente (senza occuparsi di programmare il futuro in maniera coordinata e strutturale) e in parte dal fatto che non sempre le ipotesi, alla base delle previsioni, si rivelano idonee, considerato che, talvolta, sono formulate in maniera parziale, dettate da percezioni e non da fatti concreti; tutto ciò spinge chi «guida» il Paese a risolvere problemi di breve e brevissimo periodo che, incidendo poco sul presente dei cittadini e ancor meno sul futuro, determinano spesso quel “vuoto deliberativo” foriero di situazioni difficili da gestire e da risolvere (al contrario di quanto accadrebbe se ci fosse una maggiore consapevolezza dell’importanza di agire in funzione di corrette previsioni).



Ora ci avviamo a vivere un decennio che si preannuncia particolarmente complesso e delicato da affrontare a tal punto che, al di là di quel che accadrà sul piano internazionale, qualche osservazione sulle questioni interne ci sentiamo di farla, rivolgendoci principalmente alla componente giovanile di questo Paese, la quale rappresenta la principale destinataria di qualsiasi programmazione: con rifermento alle problematiche di medio e lungo periodo, far sentire la propria voce contro i cambiamenti climatici oppure per una società più inclusiva contiene senza dubbio elementi di verità e di preveggenza da parte dei giovani, ma non adoperarsi – o perlomeno non farlo con la stessa determinazione – per una Scuola ed un’Università più moderne, più aperte ai processi innovativi in atto e più orientate verso le nuove frontiere lavorative (nel mondo globalizzato e digitale tutti dovranno saper interagire con le “macchine” facendo così aumentare la richiesta di professionisti con formazione ad hoc), appare un atteggiamento poco lungimirante; ricordiamo, infatti, come il contrasto alla disoccupazione e all’inattività si combattono con la formazione (e non soltanto con gli indispensabili investimenti) e con una superiore qualificazione professionale da parte dei lavoratori. Non è un caso che il tasso di occupazione dei giovani (tra 15 e 34 anni) si è contratto nell’ultimo ventennio di oltre 10 punti percentuali (dal 53% al 41% circa, fonte Istat), mentre nello stesso periodo è aumentato quello relativo alla disoccupazione (dal 16% al 20% circa) e all’inattività, cioè ragazzi che non lavorano e neanche lo cercano (dal 38% al 49% circa).



Questi sono i veri problemi dei giovani, un sistema educativo non al passo con i tempi ed un mercato del lavoro, ad esso collegato, che non essendo attrattivo non riesce a rilanciarsi; a proposito di attrattività, la cosiddetta «fuga dei cervelli» non si risolve trattenendo i nostri giovani – che abbiamo abituato, per esempio con il progetto Erasmus, a considerarsi cittadini del mondo (o perlomeno dell’Europa) - bensì creando le condizioni per attrarre giovani di altri Paesi, in modo da colmare l’eventuale «vuoto» lasciato dai nostri ragazzi, come avviene del resto altrove (basti pensare, ad esempio, che la Spagna “riceve” dall’Italia annualmente circa 22mila giovani, ma ne «cede» soltanto 3mila, mentre lo stesso scambio con Francia, Gran Bretagna e Germania è più o meno alla pari, rispettivamente 16mila, 28mila e 12mila unità, fonte Eurostat). Verso tutto ciò devono essere, pertanto, programmate e destinate le risorse disponibili, ovvero in investimenti in ricerca e sviluppo, in un ammodernamento dei programmi scolastici (e universitari) e in una maggiore attenzione alle imprese, le uniche a creare nuova occupazione.



Da parte sua la Politica, anche con i suoi recenti provvedimenti, non sembra essere stata particolarmente attenta alle problematiche dei giovani e l’operazione «quota 100» si è mossa in questa direzione, avendo destinato ad essa notevoli risorse (non necessarie), anche se l’inarrestabile processo di invecchiamento della popolazione italiana (la quota di over 65 oggi è pari al 23% della popolazione e continuando di questo passo raggiungerà il 30% tra pochi anni) potrebbe giustificare in qualche misura un’attenzione maggiore verso la componente anziana; pure il Reddito di Cittadinanza non è apparso in linea con le aspettative dei giovani perché, introdotto per combattere la povertà e introdurre al lavoro, non si è capito fino in fondo che la povertà si contrasta prevalentemente con il lavoro stesso e non con i sussidi. Ma occorre precisare che non sono soltanto questi i provvedimenti che penalizzano i giovani: che dire del cuneo fiscale che, seppur leggermente ridotto da quest’anno per alcune fasce di reddito, è tra i più alti in Europa (sfiora il 50% insieme a Belgio e Germania, mentre la media Ocse è sotto il 40%), non aiutando così le imprese ad assumere? Inoltre, che dire dell’evasione fiscale e contributiva che, stimata in Italia intorno ai 110 miliardi annui, priva lo Stato (e quindi i cittadini) di una massa ingente di risorse da destinare a provvedimenti più utili al Paese (come il sistema educativo e il lavoro)? Si orientino, dunque, lo sguardo e le decisioni verso il futuro, abbandonando l’inguaribile comportamento di curarsi solo del presente, evitando quel tatticismo che, portato all’esasperazione, determina spesso soluzioni deboli sul piano dell’efficacia. Così facendo il futuro del Paese sarà migliore, sicuramente per i suoi giovani.

