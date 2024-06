Nel pericoloso (per tutti) caos geopolitico globale delle due guerre in corso in Ucraina e a Gaza siinserisce, a gamba tesa, la polveriera deiBalcani, con la possibile apertura di un terzo fronte.

Si tratta di quanto accade sullo sfondo delle tensioni Serbia-Kosovo e che l’Europa deve necessariamente sventare.Bruxelles ha chiesto a Pristina di abolire il divieto di importazioni di merci serbe nel suo territorio perché va contro il principio di libera circolazione dellemerci inserito nel piano europeo per la crescita dei Balcani del valore di 6 miliardi di euro volto ad accelerare la convergenza economica della regione conl'Ue. In più, la Nato, sempre ieri, ha concesso lo status dimembro associato al Kosovo il cui leader, proprio in questi giorni, dalla London Defence Conferenceha lanciato un allarme di un possibile allargamento del conflitto ai Balcani: «La Serbia sta attualmente stringendo legami sempre più stretti con Russia e Cina. Nelmomento in cui viviamo un conflitto inEuropa, non possiamo ignorare la minaccia di un’altra guerra nellanostra regione balcanica che sa fin troppo bene cosa ciò significhi».

Ma il primo Ministro serbo Vucevic si è affrettato a smorzare itoni e a dichiarare che «senza i Balcani la storia europea non è chiusa». Della stessa idea è ilMinistro degli Esteri Tajani che, dalforum imprenditoriale Italia-Serbia, ha dichiarato: «Siamo convinti sostenitori dell'ingresso della Serbia nell’Ue. La riunificazione dei Balcani all'Europa rappresentauna priorità per il Governo italiano e per tutti i governi dell'Unione». L’Occidente, quindi, non deve mai abbassare la guardia e fare ditutto per non far scoppiare la polveriera balcanica soprattutto nell’attuale “disordinemondiale”.

Perché, in realtà, quello che succede al di là dell’Adriaticoha dirette conseguenze in Italia e nel nostro Mezzogiorno come è successo durante i conflitti degli anni Novanta che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia quando, per la prima volta dopo la Seconda GuerraMondiale,la guerra con il suo fardello di morte e genocidi comparve di nuovo nel cuore dell’Europa scioccando l’opinione pubblica. Da quel processo complicato e cruento, da quel crogiolo variegato di popoli si è formato, poi, il blocco deiBalcani occidentali i cui Stati hanno avviato con l’Ue i negoziati di adesione tranne il Kosovo che è ancora un Paese potenziale candidato. L’iter di questi Statiper l’adesione all’Unione è iniziato nellontano 2003 con la Dichiarazione di Salonicco in cui, per la prima volta, si leggeva «la concreta prospettiva di adesione europea per i Paesi dei Balcani occidentali».

Tale strategia da parte dell’Europa si è dimostrata vincente soprattutto nel caos geopolitico di quest’epoca in cui alcune potenze,tra cui la Russia e la Cina tentano, come abbiamo visto, di spaccare ilfronte europeo.Infatti,il progetto strategico diBruxelles è quello di inglobare all’interno dell’Unione i Balcani in funzione anti-russa per avere il pieno controllo dell’area, cerniera strategica di congiunzione Est-Ovest. La regione, dopo le guerre degli anni Novanta, da una parte è stata pacificata - all’epoca ilnuovo ordine mondiale era unipolare con gli Stati Uniti unica potenzamondiale - e gli Accordi di Dayton del1995 (che definirono l’assetto della Bosnia)furonoun successo diplomatico prettamente statunitense; dall’altra, non è bastata l’implementazione della “pax americana”.

Infatti, le crisi all’interno dei Balcani sono varie e complicate e riguardano principalmente i rapporti tesitra Kosovo e Serbia che preoccupano continuamente Washingtone Bruxelles. Il Kosovo, ex provincia serba, ha proclamato l’indipendenzanel 2008 ed è stato riconosciuto da circa la metà degli Stati che fanno parte dell’Onu, ma non da Belgrado con il quale ha un contenzioso in atto. A questo proposto, l’Unione Europea sin dal 2013 ha cercato di dar vita ad un processo di normalizzazione delle relazionitra Serbia e Kosovo che oggi coinvolge anche i rappresentanti speciali di Ue e Usa e le delegazioni francese, tedesca e italiana.

Se la Serbia riconoscesse il Kosovo e quest’ultimo mettesse in atto l’Associazione delle municipalità serbe nel Nord del Paese per concedere l’autonomia (mai accordata) alla comunità serba, entrambi gli Stati avrebbero la strada spianatanel loro percorso di adesione all’Unione. Queste condizioni erano state definitenegli Accordi diBruxelles difebbraio e in quelli di Ohrid del marzo 2023 che non sono stati rispettati e implementati a causa delle continue tensionitra Pristina e Belgrado e attualmente il processo di pacificazione è in stallo. La Serbia, Paese neutrale che non vuole aderire né alla Natonè alle sanzioni contro la Russia, è supportata, in nome di un panslavismo risalente alXVIII secolo, daMosca che tenta di usare, però, le attualitensioni neiBalcani come cavallo di Troia per destabilizzare l’intera regione e l’Europa.

È fondamentale, quindi, inserire i “nostri vicini di casa” nell’architettura europea politica ed economica. Da quest’ultimo punto di vista,tutti gli Stati deiBalcani sono stati e sono nostri partner strategici importanti. Per citare un esempio, le esportazioni dall'Italia verso la Serbia - come dichiarato dal Presidente dell'Agenzia Ice Zoppas - contano circa 2,3 miliardi nel 2023, in crescita rispetto agli anni precedenti.

I Balcani, quindi, sono una fondamentale costola economica, culturale, sociale dell’Italia e ditutto l’Occidente. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno sempre sostenuto in ugual modo tutti i popoli della regione: serbi, kosovari, bosniaci affinchè entro il 2030 – come dichiarato dal Presidente del Consiglio europeo Michel – possano entrare a far parte della casa comune europea perché le diversità dei popoli devono essere una fonte di arricchimento,non di dissidi e guerre.