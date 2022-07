Sul dramma del lavoro nero in Italia, che raggiunge in alcuni casi vere forme di schiavismo, la Regione Campania con la proposta di legge allo studio dell’assessorato al Lavoro, lancia un messaggio importante, che sarebbe significativo Roma raccogliesse: la sospensione della licenza a chi offre lavoro non contrattualizzato. Questo fenomeno - che non è limitato alla totale mancanza di contratto ma che comprende anche le ore non retribuite nel quadro di un rapporto di lavoro “legale” - è uno dei fattori della crisi del sistema Paese.

Crisi che, con il Covid e l’aumento della bolletta energetica prodotta dalla guerra, oltre all’impoverimento per la susseguente inflazione del potere d’acquisto, sta sempre più emergendo prepotentemente.

Se questo Paese ha i salari più bassi d’Europa (contribuendo a portare il reddito pro-capite, e quindi la capacità di spesa degli italiani, dal 26% del 1995 al 95% della media Ue del 2019, un calo di 31 punti percentuali) è anche per il venir meno della spinta sociale all’adeguamento dei salari (meschinamente secondata dalla politica, e non solo) a causa delle ore di lavoro lavorate in nero, in aggiunta a quelle contrattualizzate, e dei rapporti di lavoro in nero tout court. Il bubbone è scoppiato con la crisi in atto, mostrando con plastica evidenza le distorsioni che provoca nel mondo del lavoro, anche in un perverso combinato disposto tra gli effetti reali, al di là delle buone intenzioni, e il Reddito di cittadinanza, istituto per il sostegno sociale che va assolutamente registrato nel suo funzionamento proprio per difenderne l’utilità e la funzione. E così assistiamo alla denuncia social di paghe miserabili offerte ai giovani e ai più deboli da un lato, e alla denuncia di imprese, soprattutto del lavoro stagionale dove non si trova chi sia disposto a farsi assumere. Quella che sta emergendo è una delle criticità di partenza del Reddito di cittadinanza che, al netto del doveroso sostegno sociale alla povertà, è stato largamente usato dal sistema Italia reale come ammortizzatore sociale nei rapporti di lavoro precario, sommandosi spesso e volentieri al nero, creando cioè un reddito relativamente accettabile misto: sussidio più lavoro in nero. Questo reddito misto dà più potere di contrattazione sul mercato del lavoro sommerso. Detto in soldoni: se percepisco in media 530 euro di Reddito posso più facilmente scegliere se integrarlo con una paga da due euro l’ora o da cinque, ovvero non ho convenienza ad un contratto trimestrale che non mi copre sul piano reddituale per gli altri nove mesi. Lascio al lettore il farsi un’idea di chi ha più torto o più ragione, magari pensando che spesso due torti non fanno una ragione.

E però qualcosa si può fare. La prima è che l’offerta di lavoro contrattualizzata non sia declinabile dal percettore di Reddito di cittadinanza, con la clausola di salvaguardia di rientro nel reddito a cessazione del rapporto di lavoro. Secondo: chi offre lavoro stagionale contrattualizzato non sia messo in competizione perdente con chi offre lavoro nero di lungo periodo. Ma questo si può fare solo con una lotta decisa al sommerso, e qui il progetto di legge della Regione Campania offre una chiave importante di intervento. Così pure sarebbe utile, a questo stesso fine, asciugare il mercato del lavoro nero e renderlo impraticabile per entrambe le parti del rapporto di lavoro, con il salario minimo orario. Salario minimo che in Italia in verità già c’è, ed è quello previsto dai contratti nazionali di categoria, che però è reale ovviamente solo per il lavoro contrattualizzato, non certo per quello in nero.

Quindi, per salario minimo si dovrebbe intendere il salario, parametrato sul contratto di lavoro della categoria interessata, da riconoscere alle ore lavorate in nero e scoperte da un efficiente sistema di controllo degli ispettori Inps e disincentivato da forti penalizzazioni, del tipo di quella in discussione alla Regione Campania. L’Italia non può più funzionare come un Paese dell’Est europeo, diciamolo con franchezza, con lo Stato e la fiscalità generale che pagano le insolvenze in fatto e in diritto delle parti sociali.