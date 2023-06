Qualche anno fa lo scrittore Antonio Pascale lanciò in un articolo l’ipotesi suggestiva che «La cura» di Franco Battiato potesse essere una canzone sbagliata, perché nel suo testo traboccante di immagini altissime e di pieno lirismo tralasciava un concetto, o una pratica – quella della manutenzione – forse meno affascinante, ma decisamente più utile. Insomma, ragionava lo scrittore, invece di volare troppo alto dicendo «Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto» sarebbe forse meno ammaliante, ma più concreto, dire: «Aspetta, hai una cosa tra i capelli, ora te la tolgo».

Chissà se qualcosa del genere non accada anche con Napoli. Chissà se da troppe parti la narrazione della città non si sia ormai intonata a un coro celestiale ed elegiaco al cui centro troneggia sua maestà Il Turismo, senza che nulla che sia percepito come troppo basso o terra-terra possa arrivare a disturbarla. Ma di indizi che spingono in questa direzione ne abbiamo accumulati ormai talmente tanti da poterli considerare come prove schiaccianti, e le ultime sbalorditive notizie sulla questione dello scempio del verde urbano non sono altro che un ulteriore rinforzo all’istruttoria.

Da questo punto di vista l’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli a partire dal crollo del pino, lo scorso mese, su via Virgiliano – caduta che solo per miracolo ha distrutto cose e non persone – nasce in realtà da un episodio specifico, ma intende mettere sotto la lente d’ingrandimento un intero sistema, quella della programmazione e gestione del verde pubblico a Posillipo.

Ed è una buona notizia, perché è indice del movimento attivo di un pezzo di Stato che prova a capire i motivi delle falle o delle indecisioni di un’altra articolazione statale, quella che governa le vite di centinaia di migliaia di cittadine e cittadini. Ma può rivelarsi anche come salutare antidoto al veleno dell’elegiaco e alle zavorre del retorico che affaticano Napoli. Perché quella sequenza di ceppaie, quella infilata di alberi devastati, le strade chiuse alla circolazione per motivi precauzionali contro possibili altri crolli di piante malate ci raccontano non solo chi siamo e che cosa siamo diventati, ma soprattutto chi potremmo ancora essere; ci dicono della fragilità congenita negli organismi di controllo e gestione di una città complessa come Napoli, e ci ammoniscono su un punto fondamentale: affinché un paradiso si ribalti in un inferno non è necessaria la cattiveria o la malizia, essendo più che sufficiente il vizio del tirare a campare, del chiudere un occhio, l’abitudine a una mano che lava l’altra.

È ancora una volta lo stereotipo della “città più bella del mondo” che ci condanna a uno stato di perenne minorità, perché – come dicono a Roma – che gli vuoi dire, alla città più bella del mondo? Basta a se stessa, si sorregge da sola, non bisogna fare nient’altro, perché è già perfetta così. Invece dobbiamo avere il coraggio di buttare alle ortiche, oggi più che mai, la retorica plastificata della Bellezza naturale. Perché dietro le apparenze della cartolina, Napoli è uno spazio non solo complesso e contraddittorio, ma tremendamente fragile. E la fragilità non si combatte a colpi di proclami e annunci stentorei, ma la si affronta con la fatica quotidiana della manutenzione, del lavoro minuto, dell’olio di gomito, della programmazione che sappia guardare a un orizzonte temporale superiore alle due o tre settimane, cioè il tempo massimo che in questa città riusciamo a concedere alla pianificazione delle cose da fare. Non esiste la Bellezza se non esistono due mani che diserbano, potano, nutrono, verificano. È poco romantico? Poco spendibile? Probabilmente sì, ma è la sola ed essenziale condizione affinché si possa poi pensare a un racconto alto della città che non abbia le sembianze di un colosso dai piedi d’argilla.