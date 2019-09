CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 21 Settembre 2019, 00:00

Con la grande crisi l’Italia ha perso una parte significativa della sua capacità produttiva; nel Mezzogiorno questo fenomeno è stato ancora più intenso. Drammatico. Per tornare a crescere, la capacità produttiva va progressivamente ricostruita: nuove imprese, nuove specializzazioni. Se al Sud non riparte una trasformazione strutturale dell’economia, in favore dell’industria e dei servizi più avanzati, non vi è speranza di vero sviluppo. Ma per questo è indispensabile tornare a...