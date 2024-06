Compare sempre in ogni campagna elettorale e diventa slogan di qualsiasi programma politico. Quindi, “faremo le riforme” è la promessa che viene fatta ai cittadini. Riforma, però, non è un termine neutro perché ha un suo preciso significato. Vuol dire cambiare, innovare, modificare in maniera significativa rispetto all’esistente. Sulla base di questo parametro valutativo si possono distinguere le vere o le apparenti riforme. Prendiamo quelle istituzionali che vengono costantemente proposte da quarant’anni a oggi. In molti casi sono state soltanto evocate allo scopo di movimentare il dibattito politico, ma non c’era nessuna volontà nel volerle davvero fare. In altri casi, invece, sono state sconfessate dagli elettori per il tramite del voto referendario contrario. Eppure la stabilità politica ma anche quella economica del paese non può prescindere da riforme delle istituzioni, che siano finalizzate a produrre crescita e progresso. A far sì che la nostra democrazia possa davvero diventare efficace e competitiva nello scenario europeo e internazionale.

Oggi la riforma istituzionale è l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Su questa soluzione, che chiamiamo “premierato”, la maggioranza di governo ha ricevuto mandato dagli elettori.

I quali l’hanno premiata, in termini di voti, anche per questo proposito di cambiamento costituzionale. Pertanto, la maggioranza ha, se non l’obbligo, quantomeno il dovere di portare a compimento il progetto di riforma del premierato. In parlamento, come sta avvenendo con le prime votazioni al Senato. Anche con il referendum popolare, qualora la riforma non fosse approvata dalla maggioranza parlamentare qualificata.

Nel frattempo, all’orizzonte è comparso un altro progetto di riforma costituzionale, sempre di iniziativa governativa. Quello riguardante il progetto di modifica dell’organizzazione della magistratura. Con la separazione chiara e definita del giudice dal pubblico ministero. L’istituzione di due Csm, i cui componenti – togati e laici – verrebbero sorteggiati, e un’Alta corte che giudica disciplinarmente i magistrati. Anche questo progetto di riforma ha radici lontane: la cosiddetta bozza Boato nella Commissione D’Alema (1997) e il disegno di legge costituzionale presentato, nel 2011, dall’allora ministro della giustizia Alfano. Entrambe prevedevano le stesse soluzioni oggi proposte.

I due progetti di riforma, sul governo e sulla giustizia, innovano in maniera significativa l’assetto istituzionale del nostro Paese. Quindi sono vere riforme. Perché puntano a mutare in maniera sostanziale il sistema di governo e l’ordinamento giudiziario. Possono non piacere. Certo, è assai singolare sostenere che siano sbagliate, come se si trattasse di un calcolo matematico fatto male. È un esercizio di presunzione bollare entrambe le riforme costituzionali come giuste o sbagliate. Bisogna, piuttosto, sapere valutare gli effetti che le stesse potranno e sapranno produrre. La prima, quella sul premierato, mira a realizzare la governabilità del Paese. Che verrebbe favorita dall’elezione diretta del presidente del Consiglio, che durerebbe in carica cinque anni. Un governo di legislatura, quindi; scelto e voluto dalla sovranità popolare. La stabilità politica la si può ottenere soltanto con l’elezione diretta, come insegna l’esperienza dei sindaci e dei presidenti di regione Altre formule di governo non possono riuscire a fare altrettanto, anche perché sono soggette a trasformismi e ribaltoni parlamentari.

La seconda riforma, quella sulla giustizia, mira a favorire una completa e corretta attuazione del principio costituzionale del giusto processo. Dove cioè si svolge un contraddittorio processuale tra le parti, quella privata e quella pubblica rappresentata dal pubblico ministero, e con un giudice terzo, imparziale e indipendente. La separazione dei ruoli fra chi accusa e chi giudica è un principio consustanziale al costituzionalismo liberale fondato, come noto, sulla separazione dei poteri.

La lungimiranza di una Costituzione, di cui ha parlato il giorno della festa della Repubblica il presidente Mattarella, si misura anche sulla capacità della stessa di saper essere riformata. Per ridargli maggiore forza e concretezza. Per diventare sempre più il punto di riferimento di una Nazione.