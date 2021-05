Cure domiciliari e ricoveri brevi, la rivoluzione della sanità post Covid

Sette miliardi per riorganizzare e potenziare la rete della sanità pubblica territoriale. È la sfida inclusa nella Missione 6 del Pnrr che il governo punta a condurre in porto d’intesa con le Regioni. Per questo sarà l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a coordinare la cabina di regia che si muoverà essenzialmente su due canali operativi: definire il perimetro per la realizzazione di Case di comunità e Ospedali di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati