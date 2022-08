Quello che sta avvenendo nella zona di Piazza Garibaldi è una insidia per tutta la città. Lo è dal punto di vista cognitivo, prima ancora che politico, perché rischia di strutturare nell’intelligenza emotiva dei napoletani la convinzione, peraltro già delineata, che nulla serva più a niente. Il fatto che dopo investimenti, rifacimenti, restyling vari, tutto a piazza Garibaldi, come in un malefico e infinito gioco dell’oca, sembri tornare drammaticamente alla casella iniziale del degrado, alimenta il fuoco greco della disillusione collettiva, e questo può allungare la sua fiammata su ogni residua energia trasformativa, che già non sembra essere stata riattivata, come invece spesso avviene nei passaggi da una sindacatura all’altra, dal cambio della guardia a Palazzo San Giacomo.

L’ultima vicenda, che ha visto protagonista il rapper Young Signorino, atteso in piazza Dante per un concerto e invece rientrato di corsa a Roma dopo una misteriosa aggressione alla stazione centrale di Napoli, è – al di là del fatto stesso, che andrà approfondito nei suoi punti ancora oscuri – solo l’ultimo brandello di una verità che si sta formando lentamente ma in modo inesorabile nello sconforto degli operatori e degli imprenditori che hanno investito nella zona: impegnarsi non serve a niente, ogni progetto qui rischia di naufragare. È una convinzione molto pericolosa perché insinua non solo nell’opinione pubblica quel senso di disfattismo, di resa, che è l’anticamera di qualunque fallimento, personale e collettivo. Ma fa passare il messaggio che Napoli non è una città attrattiva per chi vuole investire. Un luogo senza speranza, quindi senza futuro.

Nella zona di piazza Garibaldi, sia all’interno della stazione centrale, con la Food Hall, sia nei dintorni con il recupero di diverse strutture alberghiere e della ristorazione, si sta tentando di concentrare una piccola ripresa economica, facendo leva su alcuni interventi significativi di manutenzione urbana e di rifacimento strutturale. La nuova piazza, il parcheggio, l’illuminazione, gli spazi, le idee che si profilavano per farne area di aggregazione hanno riattivato la possibilità che quella che è una delle tre porte di ingresso turistico in città (con l’aeroporto e la stazione marittima) sia attraversata da una nuova energia. Invece, tagliati i nastri, arrotolati i manifesti, si stanno tornando a montare le scene di sempre.

Bivacchi durante il giorno, un dormitorio pubblico di notte da parte di tanti senza tetto, incuria, un senso complessivo di abbandono, e una sensazione costante di pericolo. Bancarelle, abusivi, addirittura di nuovo i truffatori del gioco delle tre carte e del pacco, soprattutto sul lato destro (uscendo dalla stazione) della piazza. Lo stesso avviene sui marciapiedi di corso Novara, da un lato, nei vicoli del Vasto, e verso Porta Nolana, dall’altro lato. Scendere dai bus del MetroPark, o dai treni, di sera; provare a guadagnare la caotica piazzola di sosta dei taxi, o cercare l’ingresso della metro, avventurarsi lungo la piazza per rientrare in hotel, per i turisti è un incubo. Del resto, proprio qui, qualche settimana fa, finirono aggredite perfino le divise della Polizia municipale. Da albergatori, ristoratori, commercianti e cittadini arrivano sempre gli stessi appelli e sempre le stesse richieste: i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Il degrado, l’incuria, la sporcizia, la paura. Eppure i soldi (pubblici) sono stati spesi, i progetti strutturali si sono realizzati, perché non si riesce – neppure quando si è intervenuti – a sottrarre un luogo dallo sprofondo? A questa domanda bisogna trovare presto una risposta. Se si struttura la convinzione che nemmeno intervenire risolva il degrado, allora ci si rassegna alla malattia, e questo – come sa bene chi cura – è il modo più rapido per esserne definitivamente sopraffatti.