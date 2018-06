Pino Daniele, l'esercito dei parcheggiatori abusivi: 5 euro per un posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:05 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:05

«Eh, signora, non lo sapete? Oggi ci sta il concerto di Pino Daniele, è normale che costi di più». Fa spallucce e abbozza anche un sorriso mentre lo dice, il parcheggiatore abusivo che spiega perché le tariffe sono più che raddoppiate: cinque euro per lasciare l’automobile a qualche centinaio di metri dallo stadio San Paolo, dove è in programma l’evento dedicato all’artista napoletano scomparso nel gennaio 2015. Lunghissima la lista delle star annunciate, enorme affluenza...