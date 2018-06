CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 6 Giugno, 22:03

Immaginarsi lontani e scoprirsi vicini. Sospettarsi diversi e trovarsi simili. Temersi dissonanti e, invece, sentirsi accordati. Tra noi era andata così. Parlavamo due dialetti differenti della stessa lingua, e dialogare e comprendersi era venuto naturale. Come se ci fossimo sempre conosciuti, come fossimo cresciuti insieme, come se avessimo sempre condiviso e continuassimo a condividere lo stesso sogno. E, in fondo, era proprio così. Il sogno era quello.